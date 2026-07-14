La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del noveno habitante confirmado, ¿actor o influencer?

Hace unos momentos, se reveló a Flor Vigna como la octava habitante confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026’. Como es costumbre, posteriormente se dieron pistas sobre la identidad del siguiente participante. Te contamos los detalles.

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Flor Vigna confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY 14 de julio?

Hasta el momento, se han confirmado ocho habitantes para ‘La casa de los famosos México 2026’, cuyo estreno está programado para el próximo 26 de julio. Con un elenco conformado por actores e influencers, se prevé que esta temporada sea igual o más exitosa que sus predecesoras. Estos son los revelados hasta ahora:

Ernesto Laguardia : Actor y conductor.

: Actor y conductor. Karina Torres: Influencer.

Influencer. Ximena Herrera: Actriz.

Actriz. Aldo Rendón : Influencer y asesor de imagen.

: Influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario.

Actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo : Actriz.

: Actriz. Yahir: Cantante y actor.

Cantante y actor. Flor Vigna: Influencer

Según lo dicho por la propia Rosa María Noguerón, productora del reality, habrá un total de 15 habitantes. Se teoriza que realmente serán 16. Y es que, en ediciones anteriores, se ha anunciado a un concursante extra justo el día del estreno.

En redes sociales, se cree que el decimosexto famoso podría ser Medio Metro. Cabe destacar que, en entrevista para TVNotas, el famoso sonidero adelantó que ya estaba en pláticas para formar parte de este proyecto.

“Estoy súper contento, porque nos van a dar la noticia de si sí o si no. Mi mánager ha tenido pláticas (con la gente del programa)... Esperemos que sí entremos ahí”, resaltó.

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Flor Vigna está lista para La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Las pistas del noveno habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’

En el promocional de las pistas del noveno habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026', se pueden ver las siguientes pistas:



Un desierto

Dinero

Helicópteros y un carro

Joyas.

León de peluche.

También se pudo observar a alguien de espaldas con un kufiya (paliacate que usan los árabes). Con esto, muchos pudieron intuir que se trata de una persona con gran poder adquisitivo y que, probablemente, viene de Oriente.

Una de las pistas del noveno habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿El influencer Massad entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Con las pistas sobre la mesa, muchos teorizaron que el noveno habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' se trataría de Massad, un tiktoker de origen árabe.

Y es que se dice que la gran mayoría de las pistas apuntan a él. Este creador de contenido ha causado mucha polémica en los últimos años por las relaciones que ha tenido con personajes como Alejandra Tijerina y Melisa Navarro.

Cabe mencionar que el influencer no ha dado señales de que vaya a entrar al reality. Si bien sus fans creen que podría ser un buen elemento para el reality, solo se sabrá si estará hasta mañana, miércoles 15 de julio.

La revelación se hará a las 8:28 pm, a través de los canales de Televisa, así como en las redes sociales oficiales del show.

Massad podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuál será el calendario semanal de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Al ser un formato 24/7, ‘La casa de los famosos México 2026’ tendrá galas casi diarias. El elenco será el mismo que en otras ediciones. Galilea Montijo será la conductora estelar de ‘La casa’. En tanto que Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán en las galas semanales.

Por otra parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán las pre y postgalas. Mientras que Marie Claire Harp será la host digital. Así será el calendario del programa.

Domingos: Galas de eliminación. Se transmitirán por el canal de Las Estrellas y VIX, a las 8:30 pm.

Galas de eliminación. Se transmitirán por el canal de Las Estrellas y VIX, a las 8:30 pm. Lunes, martes, jueves y viernes: Galas semanales. Se podrán ver a través del Canal 5 y VIX, a las 10 pm.

Galas semanales. Se podrán ver a través del Canal 5 y VIX, a las 10 pm. Miércoles: Galas de nominación. Se transmitirán por el Canal 5 y VIX a partir de las 10 pm.

Galas de nominación. Se transmitirán por el Canal 5 y VIX a partir de las 10 pm. Pre y postgalas: Inician media hora antes y después de cada gala. Están disponibles en VIX.

Inician media hora antes y después de cada gala. Están disponibles en VIX. Transmisión 24/7: Se podrá ver a través de la app de VIX.

La cuarta edición del concurso se estrena el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las estrellas y VIX.

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