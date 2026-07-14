La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el octavo habitante confirmado HOY, martes 14 de julio!

La expectativa alrededor de La casa de los famosos México 2026 no deja de crecer. A menos de dos semanas del estreno, la producción ya tiene a siete confirmados de 18 habitantes. Esta noche es el turno de conocer al octavo habitante confirmado y ya hay sospecha de que podría ser una mujer.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Hasta ahora, la producción de La casa de los famosos México 2026 ha revelado a siete integrantes que prometen generar polémica, alianzas y mucha conversación dentro del reality.

Ernesto Laguardia , actor y conductor.

, actor y conductor. Karina Torres , influencer e integrante de Las Perdidas.

, influencer e integrante de Las Perdidas. Ximena Herrera , actriz.

, actriz. Aldo Rendón , influencer y asesor de imagen.

, influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza , actor, modelo y empresario.

, actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo , reconocida actriz de televisión.

, reconocida actriz de televisión. Yahir, cantante surgido de La academia.

La selección ha generado opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos consideran que es uno de los castings más fuertes de los últimos años, otros esperan la llegada de figuras más polémicas conforme se acerque la fecha del estreno.

Sin embargo, toda la atención está centrada ahora en el octavo habitante, cuyo anuncio se realizará este martes 14 de julio.

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¿Qué pistas reveló La casa de los famosos México 2026 sobre el octavo habitante?

Tras la confirmación de Yahir como séptimo integrante, las cuentas oficiales del reality difundieron un nuevo video cargado de pistas sobre la siguiente celebridad que entrará a la casa más famosa de México.

Entre los objetos mostrados destacan:

Un micrófono rosa.

Una playera con las banderas de México y Argentina.

Un saco de boxeo.

Un trofeo en forma de guante de box.

Una chamarra negra con la imagen de un oso.

Aunque algunos usuarios han propuesto distintos nombres, existe una participante que se repite constantemente entre las teorías del público.

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Pistas del octavo habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Flor Vigna será la octava habitante de La casa de los famosos México 2026?

Todo apunta a que Flor Vigna podría ser la octava habitante confirmada de La casa de los famosos México 2026.

La influencer, cantante y conductora argentina se convirtió en tendencia luego de que varios seguidores relacionaran las pistas del reality con su trayectoria. La bandera argentina sería una de las señales más evidentes, pero no la única.

También llamó la atención la presencia de elementos relacionados con el boxeo, disciplina con la que Flor Vigna estuvo recientemente vinculada tras su participación en el evento Supernova Génesis, donde sustituyó a Samadhi Zendejas y enfrentó a Alana Flores.

Por si fuera poco, algunos internautas aseguran haber detectado una flor dentro del material promocional compartido por la producción, detalle que habría disparado aún más las especulaciones.

Flor Vigna podría entrar a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿A qué hora anuncian al octavo habitante de La casa de los famosos México 2026?

La revelación oficial del octavo integrante de La casa de los famosos México 2026 se realizará este martes 14 de julio a las 8:28 de la noche, a través de las plataformas digitales y el canal de YouTube del reality.

Será entonces cuando finalmente se descubra si las teorías de los fans estaban en lo correcto o si la producción logró engañar a todos con sus pistas.

La casa de los famosos México confirma a sus conductoras y el estreno / IG: @galileamontijo / @lacasafamososmx / @odalysrp

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026 y dónde verlo?

El estreno de La casa de los famosos México 2026 está programado para el domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche.

La transmisión podrá seguirse por:

Canal de las Estrellas

ViX, donde también estará disponible la señal en vivo 24/7

Además, el calendario semanal quedó conformado de la siguiente manera:

Lunes, martes, jueves y viernes: Galas por Canal 5 con Odalys Ramírez y Diego de Erice .

Galas por Canal 5 con . Miércoles: Gala de nominación encabezada por Galilea Montijo .

Gala de nominación encabezada por . Domingos: Gala de eliminación por Las estrellas.

Las pregalas y postgalas estarán a cargo de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes acompañarán al público antes y después de cada emisión.

Filtran a un habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Él es el octavo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026

Todo apunta a que Flor Vigna podría convertirse en la octava habitante de La casa de los famosos México 2026. Y es que, además de las pistas reveladas por la producción del reality, la propia influencer argentina alimentó las sospechas al compartir recientemente varios videos en los que confesó que fue seleccionada para un proyecto muy importante.

Además, adelantó que ya se encontraba en México y que muy pronto podría hablar sobre ese nuevo compromiso profesional. ¿Demasiadas coincidencias? Para muchos seguidores del programa, sí.

Sin embargo, hasta este momento no existe una confirmación oficial por parte de la producción de La casa de los famosos México 2026.