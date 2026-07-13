La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del octavo habitante confirmado, ¿quién es? VIDEO

‘La casa de los famosos México 2026’ ya está a la vuelta de la esquina. Hace unos momentos, se anunció a Yahir como el séptimo habitante confirmado para el reality. Tras esta revelación, se dieron a conocer pistas sobre el octavo participante. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

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Yahir es el séptimo habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, lunes 13 de julio?

Hasta el momento, ya hay siete habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’, quienes son:

Ernesto Laguardia : Fue el primer revelado oficial para ‘La casa de los famosos México 2026’. Es actor y conductor. Dijo tener varios objetivos; entre ellos divertirse y sacar a los participantes uno por uno.

: Fue el primer revelado oficial para ‘La casa de los famosos México 2026’. Es actor y conductor. Dijo tener varios objetivos; entre ellos divertirse y sacar a los participantes uno por uno. Karina Torres: Influencer e integrante del clan ‘Las perdidas’. Se ha convertido en una de las favoritas del público. Afirmó estar lista para la experiencia y espera contar con el apoyo de su team.

Influencer e integrante del clan ‘Las perdidas’. Se ha convertido en una de las favoritas del público. Afirmó estar lista para la experiencia y espera contar con el apoyo de su team. Ximena Herrera: La tercera revelada. Es una de las actrices más queridas de México. Ha dejado ver que será de las más activas de ‘La casa’.

La tercera revelada. Es una de las actrices más queridas de México. Ha dejado ver que será de las más activas de ‘La casa’. Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen. También es de los favoritos para ganar. Aseguró no tenerle miedo a la famosa “funa”.

Influencer y asesor de imagen. También es de los favoritos para ganar. Aseguró no tenerle miedo a la famosa “funa”. Moisés Peñaloza: Actor, modelo y empresario. Sugirió que comenzara jugando por cuartos. Su participación ha sido muy polémica debido a que es exnovio de Elaine Haro, quien estuvo en la tercera edición del show.

Actor, modelo y empresario. Sugirió que comenzara jugando por cuartos. Su participación ha sido muy polémica debido a que es exnovio de Elaine Haro, quien estuvo en la tercera edición del show. Cynthia Klitbo: Una de las actrices más icónicas de México. Quiere divertirse, pero aseguró que no tolerará las faltas de respeto o situaciones de discriminación.

Una de las actrices más icónicas de México. Quiere divertirse, pero aseguró que no tolerará las faltas de respeto o situaciones de discriminación. Yahir: Cantante y exintegrante de ‘La Academia’. Soprendió a todos al decir que no espera ganar y está a la expectativa de lo que pueda pasar.

Cynthia Klitbo fue la séptima confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Las pistas del octavo habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’

Previo a que se mostrara el promocional con las pistas del octavo habitante de ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara, quien será la conductora de las pre y postgalas, anunció que sería una mujer.

Entre las pistas se pudo observar lo siguiente:



Un micrófono rosa

Una especie de playera con la bandera de México y Argentina.

Un saco de boxeo

Una especie de trofeo en forma de guante de box.

Una chamarra negra con un estampado de oso enojado.

Con esto, muchos usuarios sospecharon que se trataría de una celebridad muy relacionada con el boxeo y que, probablemente, es de origen argentino.

Pistas del octavo habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Flor Vigna entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Con las pistas puestas sobre la mesa, han comenzado a rondar diversos nombres en redes sociales. No obstante, el más sonado como la octava confirmada de ‘La casa de los famosos México 2026' es el de Flor Vigna, influencer que sustituyó a Samadhi Zendejas en el Supernova Génesis y enfrentó a Alana.

El argumento principal es que la también influencer es de origen argentino. Además de que, en una parte del video, se podía observar una flor. No obstante, nada está confirmado aún.

La próxima revelación se realizará el próximo martes 14 de julio, a las 8:28 pm, a través del canal de Las Estrellas, TUDN, Canal 5 y VIX; así como en las redes sociales oficiales.

Flor Vigna podría entrar a La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes serán los conductores de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Si bien en su momento hubo rumores sobre un cambio de conductores en ‘La casa de los famosos México 2026’, al final se confirmó que todo seguiría igual.

Galilea Montijo será la conductora estelar de las galas dominicales y los miércoles de eliminación. En tanto que Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán en las galas semanales, en las que se hablará sobre lo más destacado del show.

Por otra parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff continuarán al frente de las pre y postgalas. De igual forma, Marie Claire Harp se encargará de todo lo relacionado con la parte digital.

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Galilea Montijo es la conductora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Cuándo y dónde ver ‘La casa de los famosos México 2026’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ está programado para el próximo domingo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver en el canal de Las Estrellas, así como por VIX, aplicación en la que también estará disponible el famoso 24/7.

El calendario semanal será el siguiente:

Domingos: Serán las galas de eliminación. Iniciarán a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de ‘Las Estrellas’ y VIX.

Serán las galas de eliminación. Iniciarán a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de ‘Las Estrellas’ y VIX. Lunes, martes, jueves y viernes : Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. y se transmitirán por el Canal 5 y VIX.

: Galas semanales. Iniciarán a las 10 pm. y se transmitirán por el Canal 5 y VIX. Miércoles : Galas de nominación. Comenzarán a las 10 pm. Se podrán ver por el Canal 5 y VIX.

: Galas de nominación. Comenzarán a las 10 pm. Se podrán ver por el Canal 5 y VIX. Pre y postgalas: Están disponibles por VIX. Empiezan media hora antes y después de las galas.

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