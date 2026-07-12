La casa de los famosos México 2026: ¡Ella es la sexta habitante confirmada HOY, domingo 12 de julio!

Será la noche de este 12 de julio cuando se dé a conocer a la sexta habitante confirmada de La casa de los famosos México 2026. A través de las pistas difundidas por la producción, algunos seguidores del reality ya lanzaron algunas propuestas, pero ¿de quién se trata? Te contamos.

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Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para La casa de los famosos México 2026 hasta HOY, 12 de julio?

Tras semanas de especulaciones sobre los posibles habitantes de la nueva temporada de La casa de los famosos México, se comenzó a revelar a los confirmados desde el pasado 6 de julio, por lo que hasta ahora van 5 famosos.

El primero en ser destapado fue Ernesto Laguardia, un nombre que había sonado demasiado fuerte desde semanas atrás. Posteriormente, se dio a conocer que, tras ser esperada desde temporadas anteriores por el público, Karina Torres llega al reality show.

Hasta ahora, una de las sorpresas de la temporada es Ximena Herrera, quien no había aparecido en ninguna lista filtrada, pero fue bien recibida. Tras la revelación de la actriz, llegó la de Aldo Rendón, una de las personalidades más apoyadas desde su anuncio.

Finalmente, el quinto habitante confirmado fue Moisés Peñaloza, uno de los actores que sonó fuertemente desde la temporada pasada debido a que es ex de Elaine Haro, exhabitante del reality que logró llegar hasta las últimas semanas del programa.

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Moises Peñaloza, quinto confirmado de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de La casa de los famosos México 2026?

La noche de este domingo 12 de julio se dará a conocer al sexto habitante de La casa de los famosos México; y aunque aún faltan algunas semanas para el gran estreno de la nueva temporada, las especulaciones sobre habitantes y estrategias no se han hecho esperar.

El estreno del reality show 24/7 está programado para el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 p. m. Al igual que temporadas anteriores, se transmitirá a través del Canal de las Estrellas y ViX, donde se podrá disfrutar de la transmisión 24/7.

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La casa de los famosos México regresa con Galilea Montijo. / Redes sociales y canva

¿Cuál es el calendario de La casa de los famosos México 2026?

Lunes, martes, jueves y viernes : Galas semanales conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice , transmitidas en el Canal 5 a las 10 p.m.

: Galas semanales conducidas por y , transmitidas en el Canal 5 a las 10 p.m. Miércoles : Galas de nominación conducidas por Galilea Montijo. Los habitantes en riesgo de salir se darán a conocer en el Canal 5 a las 10 p.m.

: Galas de nominación conducidas por Los habitantes en riesgo de salir se darán a conocer en el Canal 5 a las 10 p.m. Domingos : Galas de eliminación conducidas por Galilea Montijo se transmitirán en el Canal de las Estrellas desde las 8:30 p.m.

: Galas de eliminación conducidas por Galilea Montijo se transmitirán en el Canal de las Estrellas desde las 8:30 p.m. Pre y postgalas: Conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, se transmitirán a través de ViX media hora antes y media después de las galas principales.

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Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026 / Hoy y redes sociales

¡Ella es la sexta habitante confirmada de La casa de los famosos México!

Tras las pistas difundidas por la producción tras el anuncio de Moisés Peñaloza como habitante de La casa de los famosos México 2026, se comenzó a especular en redes que la siguiente confirmada será Cynthia Klitbo.

Tal y cómo se había mencionado en redes, Cynthia Klitbo es la sexta habitante confirmada de La casa de los famosos México, quien ya comenzó a contar un poco sobre su trayectoria y el miedo que enfrentó al aceptar el proyecto.

Detalles como las pelucas, la espada, el color morado y un corazón con pedrería, hicieron que los usuarios se percataran de que se trataba de la actriz de Atrévete a soñar.

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