Aldo Rendón recibe consejo de Yolanda Andrade para La casa de los famosos México tras ¿rechazar a Ricardo Peralta?

Aldo Rendón se convirtió en el cuarto habitante confirmado de La casa de los famosos México tras varias semanas de especulaciones. Al igual que el resto de los participantes, el stylist aseguró contar con el apoyo de varias estrellas, entre ellas, Yolanda Andrade. ¿Qué le dijo la conductora?

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Aldo Rendón llega a La casa de los famosos México. / Redes sociales.

¿Qué dijo Aldo Rendón tras ser confirmado como habitante de La casa de los famosos México?

Después de que Aldo Rendón confesó que quiere transformar la imagen de Lucero Mijares, se confirmó su participación en La casa de los famosos México 2026. De acuerdo con el creador de contenido, su participación en el reality show será real.

Desde sus primeros minutos frente a cámara, Aldo Rendón demostró el protagonismo que lo caracteriza al colocar el muñeco que lo convierte en habitante en el centro de las repisas y dejar claro que dentro de la casa no buscará caer bien y seguir estrategias.

Sin embargo, una de las declaraciones que más generó reacciones en redes fue la relacionada con Ricardo Peralta, quien fue parte de La casa de los famosos México 2024, junto con Adrián Marcelo, Gala Montes, Karime Pindter y más personalidades.

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Aldo Rendón fue el cuarto habitante confirmado de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Aldo Rendón rechaza consejos de Ricardo Peralta antes de entrar a La casa de los famosos México?

Fiel a su estilo, Aldo Rendón lanzó un dardo a Ricardo Peralta antes de entrar a La casa de los famosos México. De acuerdo con el consultor de imagen, aunque diversas personalidades del medio le han manifestado su apoyo, elige no pedir consejos de su colega.

Rendón no dijo que el influencer quiera brindarle su apoyo, pero aseguró que buscará pedir consejos de personas que han hecho un buen trabajo dentro del reality, tal es el caso de Wendy Guevara o Karime Pindter, por lo que bromeó sobre Peralta.

“Les voy a pedir consejos, obviamente, a las personas que, para mí, hicieron un gran papel, (como) Karime, Wendy. Obviamente a Ricardo Peralta no le voy a pedir consejos, ¿verdad?”. Aldo Rendón

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¿Aldo Rendón vs. Ricardo Peralta? / Redes sociales

¿Cuál fue el consejo que Yolanda Andrade le dio a Aldo Rendón para ganar La casa de los famosos México?

Tras bromear sobre la participación de Ricardo Peralta en el reality show 24/7, Aldo Rendón confesó que una de las personalidades que hizo un gran papel en Big Brother ya se puso en contacto con él; se trata de Yolanda Andrade.

El stylist de las estrellas no quiso ahondar en el tema, pero señaló que recibió una llamada de la conductora antes de su anuncio oficial como habitante. Aunque no reveló los consejos que le dio para lograr una buena participación, compartió:

“Yolanda Andrade me habló hoy en la tarde y me dijo: ‘Me imagino que eres tú, me da mucho gusto. Te voy a dar dos consejos’. No lo voy a contar. Me dio mucho gusto esa llamada”. Aldo Rendón

De acuerdo con Aldo Rendón, también cuenta con el apoyo de personalidades como Kenia Os, Thalía y Ana de la Reguera, con quienes ha coincidido a lo largo de su trayectoria.

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