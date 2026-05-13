Aldo Rendón quiere transformar la imagen de Lucero Mijares, ¿le lanzó una propuesta?: “Aunque sea una vez”

Uno de los consultores de moda más reconocidos en el mundo del espectáculo, Aldo Rendón, mencionó que ha cambiado el look de muchas famosas, pero hay una con la que desea trabajar. Se trata de Lucero Mijares, quien está en la mira del famoso. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te decimos todos los detalles.

Aldo Rendón reveló querer cambiar el look de Lucero Mijares. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Aldo Rendón y a qué se dedica?

Aldo Rendón es uno de los consultores de moda más reconocidos de México. Se ha destacado por trabajar con varias personalidades famosas del espectáculo, como actrices y cantantes. En un principio no solo era consultor de imagen, sino también conductor del programa de chismes ‘Cuídate de la cámara’.

En dicho programa de televisión estuvo al lado de otras personalidades de la moda como Edy Smol y Maritere Alessandri. Cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando con varias marcas de lujo como Gucci y Loewe. También en revistas de moda como GQ y Glamour México.

Pese a su larga experiencia en el mundo de la moda y tras haber trabajado con decenas de celebridades, hay una con la que no ha podido tener un acercamiento: Lucerito Mijares.

Aldo Rendón ha trabajado con varias famosas actrices y cantantes. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Aldo Rendón sobre cambiarle el look a Lucero Mijares?

En el pódcast de ‘Entre tiburones y mentores’, conducido por Patricia Armendáriz y Leonardo Estrada, Aldo Rendón reveló que muchas famosas han trabajado a su lado, pero dijo tener intenciones de cambiar el look a una. Se trata de Lucero Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares.

“Sabes a quién me muero por vestir: a la hija de Lucerito. Esa niña tiene que caer en mis manos, aunque sea una vez” Aldo Rendón.

Sin embargo, el famoso no externó más detalles sobre cómo podría cambiarle la imagen a la joven cantante. Por su parte, Lucero Mijares no ha respondido o se ha pronunciado si desearía cambiarse el look por Aldo Rendón.

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¿A qué famosas les ha cambiado el look Aldo Rendón?

Tal y como se mencionó, Aldo Rendón ha colaborado y trabajado con diferentes actrices y famosas cantantes. Una de ellas es Galilea Montijo, con quien mantiene buena amistad.

Asimismo, el consultor de moda también le ha cambiado el look a:



Belinda

Paulina Rubio,

Gloria Trevi.

Angélica Rivera,

Galilea Montijo y

Thalia

En el mismo pódcast de ‘Entre tiburones y mentores’, Aldo Rendón no solo mencionó a las artistas con las que ha participado, también enfatizó que Thalía “es el sueño gay, la fantasía gay”.

“Thalia es el sueño gay, la fantasía gay”. Aldo Rendón.