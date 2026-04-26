Aldo Rendón revela que le vio “todo” a Carmen Salinas ¿eran “las chich… más bonitas del medio”?

En entrevista con La cotorrisa, Aldo Rendón soltó una anécdota relacionada con Carmen Salinas que no pasó desapercibida y causó desde risas nerviosas hasta indignación.

El estilista, conocido por su estilo frontal y sin filtros, y quien se ha declarado abiertamente homosexual, hablaba sobre los límites que tiene al interactuar con mujeres cuando la conversación dio un giro inesperado. De pronto, aseguró que conoce a quien presume los atributos más bonitos del medio artístico. El misterio creció y el nombre de Carmen Salinas terminó saliendo a la mesa.

La confesión, hecha entre risas y comentarios incómodos, provocó revuelo, pues involucró a una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano y revivió su participación en Mujeres asesinas.

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Carmen Salinas / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Carmen Salinas en La cotorrisa y por qué causó polémica?

El momento se dio cuando Slobotzky,uno de los conductores del programa, le preguntó si como hombre homosexual reconocería unos senos bonitos. Aldo Rendón, fiel a su estilo sarcástico, respondió con sinceridad brutal y mucha ironía:

“¿Sabes que nunca lo haría? (Estar con una mujer o tocarla) O sea, no. Cero. A lo mejor unas chichis.” Aldo Rendón

La declaración parecía quedar ahí, pero Rendón fue más allá y aseguró que puede reconocer belleza incluso sin intención alguna:



Slobotzky: “¿Sí reconoces unas chichis divinas?”

Aldo Rendón: “Claro. Sé quién tiene las chichis más bonitas del medio artístico”.

Cuando Slobo preguntó directamente “¿Quién?”, Aldo esquivó el nombre por unos segundos. “No, pues no te voy a decir aquí”.

Sin embargo, el silencio duró poco.

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¿Aldo Rendón reveló quién tenía los atributos más bonitos del medio tras ver “todo” de Carmen Salinas en Mujeres asesinas?

Aldo Rendón pudo evitar la funa, pero decidió no quedarse callado y, en lugar de revelar qué mujer del espectáculo tiene los atributos más bonitos, desató el caos con una confesión.

“He visto todas las ch¡...chis, hasta las de Carmelitas Salinas, porque la vestía en Mujeres asesinas”. Aldo Rendón

La reacción fue inmediata. En el foro se escucharon risas, gritos y bromas incómodas, mientras Aldo exageraba su reacción al recordar el momento:

“Wow. Ay, me volteé. Ay, me agarré de la pared y gritó ¡maquillaje! Ay, no. Ya, please. Suéltenme, suéltenme, me quiero ir”. Aldo Rendón

El comentario, aunque dicho en tono de comedia, fue para muchos innecesario, considerando la trayectoria y el respeto que Carmen Salinas genera incluso después de su fallecimiento.

Aunque La cotorrisa es conocida por su humor ácido y sin censura, este fragmento del episodio empezó a circular en redes sociales y provocó opiniones divididas. Por un lado, seguidores del programa defendieron el estilo irreverente tanto de Aldo Rendón como del pódcast, asegurando que no hubo mala intención y que se trató de una anécdota laboral sacada de contexto.

¿Qué personaje hizo Carmen Salinas en Mujeres asesinas?

Carmen Salinas formó parte de la versión mexicana de Mujeres Asesinas, producida por Pedro Torres para Televisa.

La actriz interpretó al personaje “Carmen, la honrada”, una empleada doméstica de la tercera edad, humilde y trabajadora, que sufre constantes abusos y humillaciones por parte de su patrona.

En el episodio, su personaje es el sostén económico de su familia y, tras años de violencia emocional, explotación y silencios, llega a un punto de quiebre que la lleva a cometer un asesinato. Su actuación fue reconocida por la carga dramática y la humanidad que imprimió al personaje.

¿Quién es Aldo Rendón, a qué famosas ha estilizado y por qué siempre genera controversia?

Aldo Rendón es un reconocido estilista mexicano, consultor de imagen, conferencista y figura mediática con más de 25 años de trayectoria en la industria de la moda y el espectáculo.

A lo largo de su carrera ha trabajado con celebridades como Galilea Montijo, Thalía, Belinda, Gloria Trevi y Ana de la Reguera. En los últimos años, su presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube lo ha convertido en un personaje viral por sus opiniones directas, irónicas y sin filtros sobre la moda y el entretenimiento.

Sin embargo, ese mismo estilo lo ha puesto en el centro de la polémica en más de una ocasión, siendo señalado por comentarios considerados ofensivos, como las críticas que hizo en el pasado sobre Guillermo del Toro, por las que fue acusado de gordofobia y recibió llamados de cancelación.