¿Emiliano Aguilar a la cárcel? Filtran documentos de la demanda de la hija de Carmen Salinas: VIDEO

El pleito legal entre Saskia Niño de Rivera y la hija de Carmen Salinas ha dado un giro inesperado. Y es que esta última dijo que la demanda contra la influencer también involucra a Emiliano Aguilar. En respuesta, el primogénito de la dinastía Aguilar, entre otras cosas, aseguró que aún no le había llegado una notificación.

Si bien muchos tenían dudas sobre si realmente Eugenia Plascencia también se iría contra Emiliano, recientemente se filtraron los documentos de la querella. ¿Piden cárcel para el rapero? Esto se sabe.

Emiliano Aguilar y la demanda en su contra / Redes sociales

Lee: ¿Emiliano Aguilar se venga de Pepe Aguilar? El emotivo tributo a su abuelo tras ser ¿rechazado por su papá?

¿Cuál fue el origen del conflicto entre Emiliano Aguilar y la hija de Carmen Salinas?

Todo comenzó cuando Sakia Niño de Rivera entrevistó a un reo llamado Beto. El hombre aseguró que, presuntamente, Carmen Salinas hacía rituales oscuros con niños. En aquel entonces, la hija de la fallecida actriz dijo que demandaría a la influencer.

Emiliano Aguilar terminó involucrado al asegurar que la celebridad presuntamente sí cometía esos actos. En Instagram, compartió un video diciendo que tenía pruebas de todo. Ante esto, Eugenia Plascencia declaró que también iniciaría un proceso legal en su contra.

El rapero, muy a su estilo, le contestó que no le interesaba. Señaló que todavía no le había llegado una notificación legal, por lo que considera que todo es falso. También insultó tanto a la memoria de Carmen como a Eugenia.

“¿Por qué me estás demandando si nomás dije puras verdades de la pend.. de tu mamá. Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿sabes cuántos videos hay hablando mal de tu mamá?, pero qué casualidad que conmigo nomás”. Emiliano Aguilar

Incluso sostuvo no tener miedo a una demanda, dejando ver que tiene un buen abogado: “Tu mamá vale ve…, así de simple. Demándame, no sabes ni quién es mi abogado, no sabes nada de nada. A mí no me ha llegado nada, entonces no, no hay demanda. Chin.. tu madre”, resaltó.

No te pierdas: Emiliano Aguilar destapa pleito con Christian Nodal: “Nunca lo voy a dejar ir”, asegura

Hija de Carmen Salinas demanda a Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué dice la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Emiliano Aguilar?

Durante la emisión del programa ‘De primera mano’, se mostraron los documentos de la demanda contra Emiliano Aguilar. Dicha querella data del 4 de junio y especifica que sería por el delito de “violencia digital y/o los que resulten”.

“La suscrita (hija de Carmen Salinas) tuvo conocimiento de una publicación realizada a través de la red social Instagram por parte de Emiliano Aguilar… En la referida publicación, emite expresiones ofensivas y denigrantes hacia la hoy afectada Juanita María Eugenia Salinas, así como a la memoria de la fallecida Carmen Salinas, utilizando lenguaje insultante y denigrante”. Demanda contra Emiliano Aguilar

Se solicita a las autoridades que “realicen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de responsabilidades correspondientes”.

Cabe mencionar que, en su momento, Gerardo Rincón, abogado de la hija de Carmen Salinas, aclaró que no querían cárcel para Emiliano. Estos son los objetivos de este proceso legal:

El pago de una indemnización por daño moral

Una disculpa pública.

La eliminación total del contenido que afecte tanto a Carmen Salinas como a su hija.

La promesa de que no volverán a hablar mal de ellas

El pago de los gastos del juicio.

María Eugenia, hija de Carmen Salinas emprende DENUNCIA penal contra Emiliano Aguilar tras sus declaraciones contra la actriz. Además, su equipo lo ABANDONA.#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/M9lsbaEsJ7 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 6, 2026

¿Emiliano Aguilar también sería demandado por su exmánager?

Tal parece que los problemas no terminan para Emiliano Aguilar, quien también ha dado de qué hablar por los problemas con su familia paterna. Y es que, además de la demanda de la hija de Carmen Salinas, también enfrentaría una por parte de su exmánager, Roque.

En entrevista con Javier Ceriani, Gerardo Rincón, quien de igual forma representa a Roque, dijo que su cliente planea iniciar un proceso legal por daño moral. Y es que resaltó que Emiliano ha acusado al mánager de supuesto fraude y crimen organizado.

“Roque y su equipo están protegidos. Vamos a proceder conforme a derecho hasta las últimas consecuencias. Nadie está por encima de la ley”, puntualizó.

Mira: ¿Majo Aguilar fue bateada en homenaje a su abuelo? Pepe Aguilar revela la verdad: “Se unirán muchos más”