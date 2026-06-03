¿Majo Aguilar fue bateada en homenaje a su abuelo? Pepe Aguilar revela la verdad: “Se unirán muchos más”

En medio de las críticas que enfrenta Ángela Aguilar por su reciente presentación en La Plaza de Toros junto a Christian Nodal, Pepe Aguilar llegó a la Ciudad de México para promocionar el nuevo disco tributo a su papá, Antonio Aguilar.

Pese a la emoción que mostraba el intérprete de “Mujeres como tú” al hablar del proyecto dedicado a su papá, fue sorprendido con una pregunta sobre Majo Aguilar tras rumores de distanciamiento.

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Pepe Aguilar habla del álbum tributo a su papá. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el disco tributo a Antonio Aguilar?

Meses después de que Majo Aguilar y Emiliano Aguilar se reunieron y se especuló de una posible colaboración, Pepe Aguilar anunció el lanzamiento del disco tributo a su papá, el cual no cuenta con las voces de todos los integrantes de la dinastía.

Entre los artistas que están presentes en la colaboración destacan Alfredo Olivas, Carín León, Chuy Lizárraga, Luis R. Conriquez, Banda MS, Ángela y Leonardo Aguilar, Lucero, Banda El Recodo, Carlos Rivera, Edén Muñoz y Antonio Aguilar Jr.

“Estamos con mucha alegría de poder presentar este disco lleno de artistas, admiradores de Antonio Aguilar. Es un gran honor que haya 16 cantantes dentro de este primer homenaje; seguramente se unirán muchos más”, dijo Pepe Aguilar en su encuentro con la prensa.

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Pepe Aguilar se sincera sobre el tributo a su papá. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Majo Aguilar se quedó fuera del álbum, según Pepe Aguilar?

Aunque se ha especulado que Pepe Aguilar presuntamente se molestó por la reunión entre su primogénito y Majo Aguilar, el cantante dejó claro que la ausencia de su sobrina en el tributo a su papá no es definitiva.

De acuerdo con el papá de Ángela Aguilar, muchos artistas se quedaron fuera del proyecto, y no descarta que su sobrina se una en el futuro, pues al ser cuestionado sobre el tema respondió:

“Están muchos artistas, vamos a hacer mucho trabajo, seguramente habrá más. Majo es mi sobrina, la quiero, la adoro, seguramente estará. En este no estuvo, pero seguramente habrá más”. Pepe Aguilar

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Revelan la razón por la que Majo Aguilar no está en el tributo a su abuelo. / IG: @majo__aguilar /

¿Cuál es la relación de Majo Aguilar y Pepe Aguilar?

Además de Ángela Aguilar, Majo Aguilar también enfrentó críticas recientemente por su vestuario en un concierto, pero ahora, los reflectores están sobre ella tras su ausencia en el álbum tributo a su abuelo, Antonio Aguilar.

Hasta ahora, la cantante de “Cuéntame” no se ha pronunciado al respecto tras las palabras de su tío, Pepe Aguilar. Cabe señalar que la intérprete es hija de Antonio Aguilar Jr., por lo tanto, es sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela Aguilar, aunque su relación en los últimos años no ha sido cercana.

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