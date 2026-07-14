A lo Britney, Emiliano Aguilar toma inesperada decisión tras revelar su calvicie: “Estoy pelón como mi apá”

Lo que comenzó como una pelea viral terminó destapando un secreto que Emiliano Aguilar había mantenido lejos de los reflectores. Al perder su característica gorra durante un altercado en pleno festival, quedó al descubierto su calvicie, situación que generó miles de comentarios en redes sociales. Lejos de molestarse demasiado, el hijo mayor de Pepe Aguilar decidió responder con humor, compararse con su famoso padre y de pasó cambiar su look.

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Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué se volvió viral la pelea de Emiliano Aguilar en el Bélico Fest?

Emiliano Aguilar se convirtió en tendencia luego de que circularan varios videos de una pelea ocurrida durante el Bélico Fest, un festival musical celebrado en Los Ángeles el pasado fin de semana.

Las imágenes captaron el momento en que el rapero intercambiaba golpes con otro hombre cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Aunque el altercado generó numerosas reacciones, hubo un detalle que terminó llamando más la atención que la propia pelea.

Durante el enfrentamiento, la gorra que caracteriza gran parte de la imagen pública de Emiliano Aguilar cayó al suelo, dejando al descubierto que el artista presenta falta de cabello en la parte superior de la cabeza. Ese momento fue compartido masivamente en plataformas digitales y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su calvicie tras hacerse viral?

Luego de que los videos acumularan miles de reproducciones, Emiliano Aguilar rompió el silencio sobre su calvicie mediante un mensaje publicado en redes sociales.

El cantante decidió abordar la situación con sinceridad y sentido del humor, reconociendo que lo que más le incomodó del escándalo no fue la pelea en sí, sino que se hiciera público un aspecto físico que hasta ahora había pasado desapercibido para muchos.

“Lo único que me cag… de todo este pinch… ped… que acaba de pasar, es que, chale, estoy pelón como mi apá” Emiliano Aguilar

Posteriormente, el intérprete mostró una actitud relajada y dejó claro que no piensa darle demasiada importancia a las críticas o burlas que surgieron en internet.

“Descubrieron mi secreto, pero me vale verg…, aquí andamos”, agregó mientras sonreía, tomándose con humor la situación que se volvió tendencia en cuestión de horas.

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¿Gala Montes reaccionó a la confesión de Emiliano Aguilar?

Entre las miles de respuestas que recibió la publicación de Emiliano Aguilar, una de las que más llamó la atención fue la de Gala Montes, actriz con quien ha sido relacionado sentimentalmente en los últimos meses.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación amorosa, los rumores sobre un posible romance han persistido desde hace tiempo debido a diversas apariciones y comentarios que han compartido en redes sociales.

Por eso, cuando Gala Montes apareció en la sección de comentarios, los usuarios no tardaron en reaccionar. La actriz simplemente escribió: “Alto”, acompañado de un emoji llorando de risa, dejando ver que tomó con humor la confesión del rapero.

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¿Emiliano Aguilar y Gala Montes son pareja? / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar se rapó tras quedar al descubierto su calvicie?

Lo que nadie esperaba era que, después de que los videos de la pelea revelaran que tiene calvicie, Emiliano Aguilar decidiera hacer un cambio radical de imagen. Lejos de esconderse o negar la situación, el rapero optó por tomarse las cosas con humor y enfrentar el tema de frente.

A través de sus redes sociales, el hijo mayor de Pepe Aguilar compartió un video en el que muestra el proceso completo de cómo decidió raparse la cabeza, dejando atrás cualquier intento por ocultar la pérdida de cabello.

¿Cómo es actualmente la relación entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar?

La frase “pelón como mi apá” también llamó la atención porque hizo referencia directa a Pepe Aguilar, con quien Emiliano Aguilar ha reconocido públicamente mantener una relación distante.

Desde hace varios años, el hijo mayor del cantante ha hablado abiertamente sobre los problemas de comunicación que existen entre ambos. Incluso ha señalado en distintas ocasiones que no han tenido contacto cercano durante un largo periodo.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha reaccionado públicamente a las declaraciones de su hijo ni a la viralización de los videos que expusieron su calvicie durante la pelea.