Pepe Aguilar pide que Argentina pierda el Mundial 2026, ¿por Cazzu? Las redes lo destrozan: “Se llama envidia”

Pepe Aguilar volvió a ser tendencia, pero no por su música. El cantante mexicano se metió en un lío mediático luego de dejar clara su postura sobre la Selección Argentina en pleno Mundial 2026, y no, no fue del gusto de los albicelestes

Aunque el artista insistió en que se trataba únicamente de una opinión deportiva y que no tenía nada en contra del país sudamericano, muchos internautas consideraron que sus palabras fueron desafortunadas.

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¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Argentina en el Mundial 2026?

Durante una entrevista para un pódcast, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre sus favoritos para conquistar el Mundial 2026. Sin dudarlo, el cantante confesó que deseaba que Francia levantara la Copa y, de paso, eliminara a la Selección de Argentina.

Antes de expresar su preferencia, el intérprete dejó claro que siente un profundo respeto por Argentina, su gente y su cultura. Incluso recordó el vínculo familiar que mantiene con ese país.

“Los quiero, estoy casado con una mitad argentina, pero como selección...”. Pepe Aguilar

Mundial 2026 / Redes sociales

Más adelante explicó que, cuando se trata de futbol, su postura cambia completamente y lanzó una frase que terminó convirtiéndose en tendencia.

Pepe Aguilar “Ojalá gane Francia y ojalá le gane a Argentina, con todo respeto para los amigos argentinos, la verdad como raza, como sociedad, como país mis respetos, los quiero, estoy casado con una mitad argentina, pero como selección... como selección... hasta la lumbre se me sale de los méndigos ojos”.

Entre risas, remató con la frase que más revuelo causó en redes sociales.

“Dios quiera que pierda”. Pepe Aguilar

Los conductores del programa siguieron la broma mientras el cantante insistía en que prefería ver a la selección francesa avanzar por encima del conjunto argentino.

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¿Pepe Aguilar aclaró que sus comentarios eran solo deportivos?

Después de sus declaraciones, Pepe Aguilar intentó dejar claro que sus palabras no iban dirigidas contra el pueblo argentino, sino únicamente contra la competencia futbolística.

El cantante explicó que el deporte suele despertar pasiones y rivalidades naturales entre los aficionados, por lo que pidió que nadie interpretara sus comentarios como un ataque personal.

Finalmente, reiteró que su favorito seguía siendo Francia y concluyó con otra frase que también circuló ampliamente en redes sociales.

“Esto es un deporte no’más, que gane el mejor... que es Francia”. Pepé Aguilar

Como era de esperarse, el clip no tardó en volverse viral, y las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del cantante. Algunos hasta aprovecharon para sacar a relucir el escándalo familiar que involucró a Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, usando ese episodio para reforzar su molestia hacia el clan Aguilar. Entre los comentarios más comentados destacan frases como:

“Por eso tenes el yerno que tenes”

“Dios no quiere que pierda Argentina… los únicos que piden eso, son los que no le pudieron ganar nunca. Chau”.

“Se llama envidia, los argentinos somos los mejores ya le ganamos a Francia”

“Pepe Aguilar no representa mucho a los mexicanos. Es uno de los personajes que nos caen mal”.

“Viva Cazzu”.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar, ni su hija Ángela Aguilar, ni su yerno Christian Nodal han respondido a la polémica o salido en defensa del cantante.

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