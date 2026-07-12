¡Adiós Liga MX! ¿Gilberto Mora se va a Europa? Liverpool ya habría movido sus piezas para fichar al futbolista

Todo apunta a que el futuro de Gilberto Mora podría estar lejos de la Liga MX. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el joven mediocampista de Xolos de Tijuana ha despertado el interés de clubes de élite en Europa. Aunque varios gigantes siguen sus pasos, reportes recientes señalan que el Liverpool habría tomado ventaja sobre el Manchester United en la carrera por ficharlo.

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¿Quién es Gilberto Mora y por qué todos hablan de él tras el Mundial 2026?

El nombre de Gilberto Mora se convirtió en uno de los más comentados después de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Aunque para muchos aficionados todavía era un rostro poco conocido, el joven futbolista logró llamar la atención gracias a su seguridad dentro de la cancha y a su capacidad para responder en partidos de gran presión.

Con apenas 17 años, Mora pasó de ser una promesa del futbol mexicano a convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo. Su desempeño no sólo generó comentarios positivos entre aficionados y especialistas, sino que también despertó el interés de importantes clubes europeos.

Lo que más ha sorprendido es la rapidez con la que su nombre comenzó a sonar fuera de México. Apenas terminó la competencia y los rumores sobre su futuro comenzaron a multiplicarse. Para muchos, Gilberto Mora representa una nueva generación de futbolistas mexicanos que buscan abrirse camino en las ligas más importantes del planeta.

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¿Por qué Liverpool quiere fichar a Gilberto Mora?

De acuerdo con reportes difundidos por TEAMtalk, el Liverpool tendría un fuerte interés en incorporar al joven mexicano a sus filas. La escuadra inglesa habría seguido de cerca sus actuaciones durante el Mundial y quedó satisfecha con el potencial que mostró el jugador. Su juventud es precisamente uno de los aspectos que más atraen al club, que busca talento con proyección para desarrollarlo durante los próximos años.

Además, llegar al Liverpool significaría una enorme oportunidad para Mora. Hablamos de uno de los equipos más populares y exitosos del mundo, seguido por millones de personas y acostumbrado a competir por títulos nacionales e internacionales.

Los reportes señalan que incluso ya habría existido acercamiento con Xolos de Tijuana, club donde actualmente juega el mexicano, para conocer más detalles sobre su situación contractual. Aunque todavía no existe una oferta oficial confirmada, el interés parece ser serio y mantiene muy atentos a los seguidores del futbol mexicano.

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¿Manchester United también busca a la joya mexicana, Gil Mora?

La respuesta es sí. El Manchester United, otro de los clubes más importantes de Inglaterra, también tendría en la mira al joven jugador. Sin embargo, diversos reportes indican que el interés de los Red Devils no estaría tan avanzado como el del Liverpool.

Mientras los Reds ya habrían comenzado movimientos para analizar un posible fichaje, el United continúa evaluando distintas opciones para reforzar su plantilla.

La situación ha generado una auténtica batalla de rumores entre los aficionados, pues ambos equipos cuentan con una enorme historia y cualquier jugador joven soñaría con vestir alguna de esas camisetas.

Pero la sorpresa no termina ahí. Distintos medios europeos también han señalado que clubes como Real Madrid y Barcelona estarían observando la evolución de Gilberto Mora, lo que demuestra el impacto que tuvo su actuación mundialista.

Por ahora, ni Liverpool, ni Manchester United, ni Xolos han confirmado negociaciones formales.

¿Cuándo podría dar Gilberto Mora el salto a Europa?

Aunque la posibilidad emociona a miles de aficionados, el cambio de Gilberto Mora a Europa no ocurriría de inmediato.

Actualmente, el futbolista mantiene contrato con Xolos de Tijuana hasta 2029, por lo que cualquier club interesado deberá llegar a un acuerdo con la institución mexicana.

Además, el jugador todavía tiene 17 años, por lo que diversos aspectos administrativos y deportivos podrían influir en los tiempos de un eventual traspaso.