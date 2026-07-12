De conquistar la televisión como actriz a robarse el corazón de Santi Giménez; ¿quién es su esposa?

El Mundial 2026 despertó el interés de los aficionados por conocer más a fondo a los jugadores mexicanos y sus vidas personales.

Los perfiles de las parejas de los jugadores mexicanos son muy variables; desde un perfil discreto como el de Edith, novia del ‘Tala’ Rangel, hasta personalidades con carrera en el mundo artístico como Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez o Fer Serrano, la esposa de ‘Santi’ Giménez, quien fue actriz antes de convertirse en influencer.

Aunque el ‘Chaquito’ no comparte mucho de su vida amorosa en redes, su esposa sí se mantiene activa en sus perfiles. ¿A qué se dedica Fer Serrano y cuál ha sido su trayectoria? Aquí te contamos.

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Fer Serrano, esposa de Santi Giménez / Instagram

¿Quién es Fer Serrano, la esposa de Santi Giménez?

María Fernando Serrano Coto, mejor conocida como Fer Serrano nació en la capital mexicana en noviembre de 1997, y aunque mostraba pasión y talento por el tenis, desde pequeña dio sus primeros pasos en el mundo artístico, específicamente en la actuación.

Durante la década de los 2000, Fernanda participó en proyectos de televisión, como las telenovelas ‘La esposa virgen’ y ‘Pablo y Andrea’. Además, tuvo apariciones en capítulos de la popular serie dramática ‘Mujer, casos de la vida real’, conducida por Silvia Pinal.

Profesionalizó su actuación en la New York Film Academy y posteriormente fue parte de producciones en las emisoras juveniles Disney Channel y Nickelodeon.

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Fer Serrano y Santi Giménez / Instagram

¿A qué se dedica actualmente Fer Serrano, esposa de Santi Giménez?

Aunque la actriz no ha tenido mayor participación en series, programas o películas, se le ha podido ver en campañas publicitarias de diversas marcas.

Actualmente se desempeña como figura pública, con presencia en sus redes sociales compartiendo aspectos de su vida y sigue participando en la publicidad de marcas como Telcel, Bimbo, Suburbia o Telcel.

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La historia de amor de Fer Serrano y Santi Giménez

Las vidas de Santi y Fernanda se cruzaron en el 2020, en plena pandemia por Covid-19. Según sus propios testimonios, se conocieron a través del videojuego ‘Call of Duty’, mientras jugaban en línea.

Dentro el juego coincidían y platicaban frecuentemente, hasta que acordaron reunirse para conocerse en persona. Todo parece indicar que fue flechazo instantáneo, pues ese mismo año anunciaron su noviazgo.

En 2023, la pareja se comrpometió y consumó su matrimonio en el 2024, con una boda en Punta Mita, Nayarit.

Hoy día, Fer y Santi llevan dos años de casados pero casi siete de en una relación formal. La actriz ha estado con el ‘Chaquito’ durante sus etapas en Cruz Azul, Feyenoord de Países Bajos y el AC Milan de Italia, donde actualmente juega.

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