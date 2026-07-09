Gil Mora recibe petición de actriz de Netflix tras Mundial 2026; esto fue lo que le dijo: ¿nuevo romance?

Ahora que concluyó la era de Javier Aguirre tras la eliminación de México en el Mundial de 2026, Gil Mora dio de qué hablar. Una reconocida actriz de series de Netflix le hizo una petición especial al jugador que aviva los rumores sobre el futuro de Gil en clubes europeos. ¿Qué pasó? Te contamos.

Gil Mora es el jugador más joven del Mundial 2026 / Redes sociales

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¿Qué pasó con Gil Mora y por qué una actriz de Bridgerton le comentó?

Gil Mora acaparó la atención mediática tras ser el jugador más joven del Mundial 2026 y, tras la derrota de la Selección mexicana ante Inglaterra, se hizo viral el momento en que Jude Bellingham se acercó al centrocampista para abrazarlo y pedirle que intercambiaran sus jerseys de fútbol.

✨ 🥹De enfrentar a una de las grandes figuras del fútbol mundial a llevarse su camiseta como recuerdo.

🩷Gilberto Mora intercambió playera con Jude Bellingham tras la eliminación de México, protagonizando una imagen que ya emociona a la afición. 🇲🇽🤝#elinstantenoticias pic.twitter.com/qBtrOBuX1g — El Instante noticias (@ElinstanteNot) July 6, 2026

El futbolista recibió una petición de una actriz reconocida por su papel en la serie de Netflix, Bridgerton. En una de sus publicaciones de Instagram, la también actriz de la serie ‘13 razones por qué’, Michelle Mao, le escribió lo siguiente:

Ven a Liverpool Michelle Mao, actriz de Bridgerton

Actriz de Bridgerton pide a Gil Mora irse a Liverpool / Redes sociales

Con su visibilidad pública, se corrieron rumores sobre el futuro del jugador del club de Tijuana, tras su salida del Mundial 2026. El medio digital de fútbol ‘TEAMtalk’ ha revelado desde octubre de 2025 que Gil Mora está siendo rastreado por otros clubes internacionales.

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¿En qué equipo juega Gil Mora, integrante de la Selección mexicana?

Gil Morita habría firmado un contrato de extensión con Tijuana que vence en 2029, según se reporta. Sin embargo, Gil no podrá firmar con ningún otro equipo de las ‘grandes ligas’ hasta que cumpla 18 años.

Gil Mora porta el número 19 del club Tijuana / redes sociales

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¿Quién es Michelle Mao, la actriz que sorprendió al comentar la foto de Gil Mora?

Michelle Mao, actriz que comentó en la fotografía de Gil Mora, es reconocida por su papel en Bridgerton, serie de Netflix. Nació en Estados Unidos y su nombre de pila es Xinyi Fang, también habla mandarín de manera fluida. Entre sus películas más destacadas están:



13 razones por qué.

Para todos los Kevin.

Bumblebee.

Michelle Mao / redes sociales

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¿Quién es Gil Mora, el jugador más joven del Mundial 2026?

Gilberto Rafael Mora Zambrano destacó por ser el jugador más joven en participar en el Mundial 2026. Su momento con Jude Bellingham es junto a las lágrimas de Julian Quiñones, por la eliminación de México, uno de los momentos más recordados para el país.

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y es centrocampista del club de Tijuana; actualmente porta la playera número 19.

Gil ha dicho que está orgulloso de ser chiapaneco y aunque no vivió por mucho tiempo en ese estado, fue ahí donde empezó su sueño de ser futbolista. Entre sus comidas favoritas de su lugar de origen están los tamales chiapanecos de su abuela.