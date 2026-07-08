Concluye la era de Javier Aguirre tras eliminación de México; anuncian al nuevo DT de la Selección Mexicana

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 dejó a la afición con muchas emociones y también con varias preguntas, desde la lesión de ‘Santi’ Giménez durante el último partido hasta el futuro del tricolor tras la salida de Javier Aguirre como director técnico.

Esa última duda no tardó en resolverse. Poco después de hacerse oficial el fin del ciclo del “Vasco”, la directiva anunció al nuevo entrenador del seleccionado mexicano. ¿Quién dirigirá a México los siguientes partidos? Aquí te contamos.

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La Selección Mexicana anunció la salida de Javier Aguirre como Director Técnico / IG: @miseleccionmx

¿Por qué Javier Aguirre dejó de ser entrenador de la Selección Mexicana?

Javier Aguirre fue presentado como entrenador de la selección en agosto de 2024 después de la salida de Jaime Lozano, quien tuvo un paso muy accidentado con el equipo.

El ‘Vasco’ asumió su tercer ciclo como entrenador nacional con el objetivo de preparar al equipo y disputar el Mundial 2026, en compañía de Rafael Márquez como auxiliar técnico.

Su contrato tuvo fecha de caducidad desde un inicio, pues se estableció un proyecto a largo plazo en el que Aguirre dirigiría a México durante el proceso mundialista del 2026 y una vez que concluyera, ‘Rafa’ asumiría el cargo como el entrenador del primer equipo.

Ahora, la FMF oficializó, a través de un comunicado, la ratificación de Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana.

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“El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024" Federación Mexicana de Futbol

La trayectoria de Rafael Márquez antes de dirigir a la Selección Mexicana

‘Rafa’ Márquez es considerado como uno de los mejores jugadores mexicanos de las últimas décadas, es recordado por su etapa en Europa con el Barcelona y por sus memorables actuaciones con la camiseta nacional.

El ‘Kaiser’ se retiró en el 2018, después de disputar el último partido de México en el Mundial de Rusia 2018. Su último club fue el mismo en el que debutó: el Atlas de Guadalajara.

Su carrera como entrenador ha sido breve; una vez que dejó de ser jugador, estuvo al frente del Barcelona ‘B’, en España.

Mientras dirigía a este equipo, se le presentó la oportunidad de llegar a la Selección Mexicana como segundo del ‘Vasco’ Aguirre, con la garantía de que una vez terminara la participación de México en el Mundial 2026, él estaría al frente de cara al 2030.

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‘Rafa’ Márquez será director técnico de México / IG: @miseleccionmx

¿Quiénes han sido los entrenadores de México en los anteriores Mundiales?

Por el banquillo mexicano han pasado varios entrenadores, unos con mejores números que otros; pero los más reconocidos son los que han dirigido a la escuadra nacional en el máximo torneo de futbol a nivel mundial.

Estos son los entrenadores que han estado con México en los anteriores mundiales:

Corea-Japón 2002: Javier Aguirre

Alemania 2006: Ricardo Antonio La Volpe

Sudáfrica 2010: Javier Aguirre

Brasil 2014: Miguel ‘El Piojo’ Herrera

Rusia 2018: Juan Carlos Osorio

Qatar 2022: Gerardo ‘Tata’ Martino

Rafael Márquez ahora será el encargado de guiar a las figuras mexicanas que destacaron durante el Mundial 2026.

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