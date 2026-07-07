Tras las lágrimas de Julián Quiñones por la eliminación de México, su mamá rompe el silencio: “Lo dio todo”

La eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó escenas que tocaron el corazón de miles de aficionados. Una de las más comentadas fue la de Julián Quiñones, quien no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro después de quedarse a un paso de disputar la gran final.

Mientras las imágenes del delantero mexicano se viralizaban en redes sociales, las muestras de apoyo comenzaron a multiplicarse. Entre ellas destacó la de su madre, Gloria Quiñones, quien habló sobre el duro momento que atraviesa su hijo y reconoció el enorme esfuerzo que realizó durante toda la Copa del Mundo.

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¿Qué dijo la mamá de Julián Quiñones tras la derrota de México contra Inglaterra?

Luego de la eliminación de México en las semifinales del Mundial 2026, Gloria Quiñones, mamá de Julián Quiñones, fue entrevistada y compartió un mensaje que rápidamente generó reacciones entre los aficionados.

La madre del delantero reconoció que la derrota fue un golpe difícil para toda la familia, ya que tenían la ilusión de ver a la Selección Mexicana avanzar hasta la final y pelear por el campeonato del mundo. Sin embargo, destacó que el sentimiento de orgullo es mucho más fuerte que la tristeza.

Gloria Quiñones “Pues qué le diría, pues triste porque pensábamos llegar más lejos, pero así es la vida, y por otro lado estoy muy alegre porque mi hijo lo dio todo, demostró de lo que él está hecho y mejores cosas vendrán”.

Las palabras de Gloria Quiñones fueron interpretadas por muchos aficionados como un respaldo total al futbolista, quien terminó devastado tras el silbatazo final. La imagen de Julián Quiñones llorando sobre la cancha se convirtió en una de las postales más emotivas de la participación mexicana en el torneo.

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Gloria Quiñones, orgullosa de Julián Quiñones: ¿qué dijo sobre su participación en el Mundial 2026?

Más allá de la derrota frente a Inglaterra, Julián Quiñones tuvo un Mundial memorable con México. El delantero logró marcar cuatro goles durante la competencia, una cifra que le permitió convertirse en el máximo goleador mexicano en una sola edición mundialista.

Para Gloria Quiñones, este logro representa una enorme satisfacción personal y familiar, ya que asegura que su hijo siempre entrega el máximo esfuerzo cada vez que pisa el terreno de juego.

“Pues yo feliz, feliz porque él cuando está en la cancha lo da todo, todo, deja el alma en el campo y pues estamos contentos, la familia, porque lo dio todo”. Gloria Quiñones

¿Cuál era el sueño de Julián Quiñones antes del partido ante Inglaterra?

Como cualquier futbolista que alcanza una instancia tan avanzada en una Copa del Mundo, Julián Quiñones tenía una meta muy clara: levantar el trofeo más importante del futbol internacional.

Según reveló su madre, el atacante soñaba con conquistar el campeonato y regalarle una alegría histórica a México. No obstante, el futbol terminó por presentar una realidad distinta.

“Como todo jugador, pues quería alzar la copa, pero así es la vida” Gloria Quiñones

La familia del futbolista incluso llegó a imaginar que la remontada era posible durante algunos momentos del encuentro. Cuando Julián consiguió anotar, la esperanza se apoderó de quienes seguían el partido desde las tribunas y frente a las pantallas.

Gloria Quiñones “Sí, nosotros nos imaginábamos que íbamos a pasar ya esos goles de los contrarios, pero no se pudo y pues me alegré, salté de dicha contenta”

Aunque el resultado final no favoreció a México, el gol de Quiñones provocó una explosión de emoción entre los aficionados y dejó abierta la posibilidad de una reacción que finalmente no pudo concretarse.

¿Qué mensaje le enviaron la mamá y la esposa de Julián Quiñones después de verlo llorar?

Tras la derrota y las conmovedoras imágenes de Julián Quiñones rompiendo en llanto sobre el césped, tanto su madre como su esposa decidieron mostrar públicamente su apoyo.

Gloria Quiñones reveló que logró comunicarse con él después del partido y que le envió palabras de ánimo para ayudarlo a sobrellevar el golpe emocional.

“Ya le escribí, le di ánimo, que se sienta contento porque lo dio todo por el equipo” Gloria Quiñones

Por su parte, Ana Gabriela, esposa del delantero mexicano, también utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje lleno de cariño y reconocimiento. Junto a una fotografía del futbolista, escribió una frase que rápidamente se hizo viral entre los seguidores de la Selección Mexicana:

“México te ama”. Ana Gabriela