¿Quién es la esposa de Julián Quiñones? La historia de amor con Ana Gabriela que pocos conocían

Julián Quiñones está en boca de todos. Sus goles con la Selección mexicana en el Mundial 2026 lo colocaron en el radar de miles de nuevos fans, y como suele pasar cuando un futbolista se vuelve viral, la pregunta llegó casi al mismo tiempo que los aplausos: ¿tiene novia, esposa, con quién comparte su vida fuera de la cancha? La respuesta tiene nombre y apellido: Ana Gabriela, la mujer que lo acompaña desde hace varios años y que se ha convertido en su compañera de vida y de crianza.

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¿Quién es Ana Gabriela, la esposa de Julián Quiñones y a qué se dedica?

La esposa de Julián Quiñones se llama Ana Gabriela Quiñones Amato, aunque también se le conoce simplemente como Ana Gabriela Amato. Es modelo, comunicadora y creadora de contenido, y en redes sociales comparte su día a día enfocado en el fitness, el entrenamiento y un estilo de vida activo.

A diferencia de otras parejas de futbolistas que exponen cada detalle de su vida, Ana Gabriela prefiere mantener un perfil más reservado: su cuenta de Instagram es privada y muy poco se sabe sobre datos como su edad exacta o su fecha de nacimiento. Entre sus gustos personales destacan, además del gimnasio, la fotografía, una afición que también refleja en su contenido digital.

Pese a su bajo perfil, Ana Gabriela no se pierde los momentos importantes de la carrera de Julián Quiñones. Es común verla presente en jornadas claves, celebrando desde las gradas o mandando mensajes de apoyo cuando el delantero anota un gol o levanta un título, gestos que sus seguidores interpretan como la muestra más clara de una relación sólida y bien cimentada.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Julián Quiñones y Ana Gabriela?

La historia de amor entre Julián Quiñones y Ana Gabriela no nació bajo los reflectores, sino de manera discreta, allá por 2020, cuando el delantero todavía defendía la playera de Tigres. En ese entonces ambos decidieron mantener su noviazgo lejos del ojo público, aunque con el paso de los meses comenzaron a dejarse ver juntos en redes sociales, una señal que sus seguidores tomaron como confirmación de que la relación iba en serio.

El siguiente paso llegó en abril de 2022, cuando la pareja formalizó su compromiso, y solo unos meses después, en diciembre de ese mismo año, se dieron el sí en una boda civil. La familia siguió creciendo: en diciembre de 2023 nació la primera hija que Julián Quiñones y Ana Gabriela tienen en común, justo en la etapa en la que el futbolista militaba en el Club América.

La familia de Ana Gabriela y Julián Quiñones no se limita a su hija. Ella es también mamá de un niño, fruto de una relación anterior, y con el paso del tiempo Quiñones ha construido con él un vínculo cercano, al grado de que hoy se les describe como una familia unida y consolidada. Con casi 200 mil seguidores en Instagram, Ana Gabriela suele compartir instantáneas familiares que muestran esa complicidad, además de reafirmar el respaldo constante que le da a la carrera de su esposo.

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¿Cuántos goles ha anotado Julián Quiñones en el Mundial 2026?

Mientras su vida personal genera curiosidad, en la cancha Julián Quiñones no ha dejado de dar de qué hablar. El delantero colombo-mexicano suma hasta el momento 3 goles con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, una cifra que lo ubica entre las figuras más destacadas del combinado nacional en esta justa.

Su primer gol llegó en el partido inaugural del torneo frente a Sudáfrica, anotado al minuto 10 del primer tiempo; de hecho, esa anotación tiene el mérito de haber sido el primer gol de todo el Mundial 2026. El segundo tanto de Quiñones cayó durante la fase de grupos, en el duelo ante República Checa, y el tercero llegó ya en la ronda de dieciseisavos de final, en el partido contra Ecuador, también dentro del primer tiempo.

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¿Quiénes han anotado los goles de México en el Mundial 2026 y en qué equipo juega Julián Quiñones?

Los goles de la Selección mexicana en el Mundial 2026 han sido repartidos entre varias de sus figuras, aunque Julián Quiñones y Raúl Jiménez han encabezado la ofensiva.

Hasta el momento, los resultados y goleadores son:

México 2-0 Sudáfrica



Julián Quiñones (9')

Raúl Jiménez (67')

México 3-0 República Checa



Mateo Chávez (55')

Julián Quiñones (61')

Álvaro Fidalgo (90+4)

México 2-0 Ecuador



Julián Quiñones (22')

Raúl Jiménez (31')

Actualmente, Julián Quiñones juega como delantero del Al-Qadsiah F.C., equipo de la Liga Profesional Saudí. Desde su llegada al futbol árabe ha mantenido un buen nivel, rendimiento que ahora también refleja con la camiseta de la Selección Mexicana.