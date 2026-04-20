Danielle Dithurbide vaticina panorama negro para la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “Nunca ha tenido posibilidad”

Una de las grandes pasiones de Danielle Dithurbide, titular del noticiero Despierta, de TelevisaUnivision, es el futbol. Ahora que se acerca la Copa Mundial, en la que México será una de las sedes, expresó que este evento le traerá muchas alegrías al país, aunque, eso sí, dejó entrever que no le tiene mucha fe a la Selección Nacional.

La comunicadora considera que el Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio en la CDMX, con el partido México contra Sudáfrica, es una oportunidad para que el país, pese a la situación social, económica y política que enfrenta, tenga emoción.

“Puede ser un buen respiro para los mexicanos, para darnos la mano alrededor de 11 chamacos que nos tendrán con el alma en un hilo, pero que espero nos den muchas ilusiones y alegrías”. Danielle Dithurbide.

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Danielle Dithurbide considera que el Mundial 2026 es una oportunidad para que el país, pese a la situación social, económica y política que enfrenta, tenga emoción. / Foto: Archivo TVNotas.

¿Desde cuándo Danielle Dithuribe es apasionada del futbol?

Danielle Dithurbide nos compartió desde cuándo es aficionada a este deporte:

“El futbol es la más antigua de mis pasiones. No tengo ningún recuerdo en el que no esté presente. Mi papá, que murió hace muchos años, era americanista de hueso colorado. Cuando el equipo perdía, él no iba al trabajo, no soportaba que lo molestaran”. Danielle Dithuribe

Desde niña empezó a practicar el llamado “juego del hombre”.

“A los 9 años decidí jugar futbol, en una época (los 90) en la que las mujeres jugáramos no solo era rarísimo, sino mal visto. Cuando, con mi prima Marimar (la actriz Marimar Vega), jugábamos futbol en la escuela, había discusiones para ver si nos prestaban las porterías, el balón. Nos aferramos. Nos hicieron equipos en diferentes lugares, en una filial del América, porque mi papá se lo propuso. Después, mi tío Gonzalo (Vega †) y Carlos Albert, gran comentarista deportivo, nos abrieron un equipo femenil en su academia”, declaró Danielle Dithurbide.

Danielle Dithurbide señaló que a los 9 años de edad decidió jugar futbol. / Foto: Archivo TVNotas.

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¿Cuáles Mundiales de futbol ha cubierto Danielle Dithurbide?

Además de ser periodista de información general, su afición la ha llevado a participar en coberturas mundialistas.

“Cubrí Alemania, antes de trabajar en Televisa, después Rusia y Qatar, y estaré en este. El noticiero que dirijo se ha caracterizado por ser un espacio importante en los eventos deportivos”. Danielle Dithurbide

Danielle lleva meses trabajando con su equipo para ofrecer una gran cobertura.

“Planeamos estar en muchas sedes, con los mejores analistas, con contenido más allá de lo futbolero, que tiene que ver con lo cultural, con el futbol como factor de cambio”. Precisó que, además, Alix Aspe brindará contenidos de cultura y espectáculos de redes sociales, que el equipo digital de N+ alista materiales, al igual que la periodista Fernanda Caso, con sus análisis en su “pizarrón mágico”, dijo la conductora de noticias.

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Nos dijo cómo ve a la Selección Nacional:

“No es su mejor momento. Desde que acabó el mundial de Qatar (tercer lugar de su grupo y no avanzó a octavos de final), fui muy crítica. Creo que se tenía el tiempo suficiente, hace poco menos de 4 años, para tomar decisiones que mejoraran el rumbo. Me refiero a las decisiones que toman los de pantalón largo. No ha sido suficiente y estamos pagando las consecuencias”. Danielle Dithurbide.

Considera que los aficionados están decepcionados del equipo nacional:

“Si bien la última rachita de Javier Aguirre no ha sido del todo mala, no ha tenido los resultados que se han propuesto, como en la Copa Oro. Los juegos frente a Portugal y Bélgica fueron buenos, pero no así la reacción de la gente. Hay muchas expectativas falsas. Uno tiene que saber lo que su selección puede hacer. México nunca ha tenido posibilidad de ser campeón del mundo. Es doloroso decirlo, pero tenemos que saberlo y ver el futbol así, sabiendo que no seremos campeones, pero sí que podemos competir con dignidad”. Danielle Dithurbide.

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Danielle Dithurbide señaló que los aficionados están decepcionados de la Seleccion Nacional. / Foto: Archivo TVNotas.

Danielle Dithurbide habla sobre el machismo en el deporte

A propósito de la reciente polémica entre la árbitro Katia Iztel y el director técnico del Mazatlán, Sergio Bueno, quien reaccionó agresivamente contra ella por un error que cometió en un partido contra Pumas, Danielle, opinó:

“Admiro a las mujeres que abren camino. Aunque parezca cliché, y a algunas personas les dé flojera oír de estas violencias, las mujeres estamos sujetas a ellas. Todos los hombres árbitros han cometido errores, pero a Katia la ofenden por haberlo cometido siendo mujer”. Danielle Dithurbide.

Finalmente, comentó que también ha enfrentado situaciones machistas:

“Cuando cometo un error, me dicen: ‘Lo único para lo que sirves es para enseñar las piernas’. La misma violencia digital que he denunciado… Es un lastre con el que seguimos batallando. Como sociedad debemos luchar por no permitirlo”. Danielle Dithurbide.