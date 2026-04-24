¡Nueva era rojinegra! El Atlas cambia de dueños pero se queda en casa

¡Hay noticias en el nido! El Atlas FC, uno de los equipos con más historia y tradición de nuestro futbol, se prepara para escribir un nuevo capítulo. Se ha confirmado que Grupo PRODI llegó a un acuerdo para adquirir al conjunto rojinegro, prometiendo que el equipo mantendrá su esencia, su historia y, lo más importante para la afición: no se mueve de Guadalajara.

Atlas FC / Canva / Internet

¿Cuál será el nuevo enfoque del Atlas con sus nuevos dueños?

Bajo el lema “para la Fiel, por la Fiel y con la Fiel”, este nuevo proyecto busca que los “Zorros” recuperen el protagonismo en la cancha. Los nuevos dueños dejaron claro que su prioridad es respetar la identidad del club y trabajar de la mano con la comunidad y el estado de Jalisco para que la afición se sienta más orgullosa que nunca.

Asimismo, la nueva administración busca fortalecer el vínculo con la comunidad. Pero no solo eso, planean una transformación total que incluye: Mejores instalaciones y tecnología; reforzar la formación de nuevos talentos y un proyecto deportivo sólido para ser más competitivos que nunca.

Para que los resultados no se vean afectados, habrá una transición ordenada. Grupo Orlegi, liderado por Alejandro Irarragorri, seguirá al mando del equipo hasta el 30 de junio. Será a partir del 1 de julio cuando PRODI tome las riendas por completo para dar inicio a esta nueva época.

Ambas partes coincidieron en que esta operación responde a una visión compartida para dar continuidad al proyecto y fortalecer la estructura organizacional con un enfoque de largo plazo.

Atlas FC / Canva / Internet

¿Cuál es el plan de Grupo PRODI con el Atlas FC?

El plan no solo es ganar partidos, sino también modernizar al club. Grupo PRODI, que tiene más de 70 años de experiencia y ya sabe lo que es el éxito en el deporte (como con los Pericos de Puebla en el béisbol), planea mejorar las instalaciones y la tecnología del equipo.

Además, con el Mundial 2026 ya en marcha en nuestro país, la nueva directiva asegura que este es el momento perfecto para que el Atlas brille con todo.

Por ahora, solo falta que la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión Nacional Antimonopolio den el “visto bueno” final para que el plan arranque oficialmente. El grupo ya agradeció a las autoridades y al gobernador Pablo Lemus Navarro por todo el apoyo al deporte en Jalisco.

La Fiel puede estar tranquila: el Atlas se queda en casa y con ganas de ir por más.