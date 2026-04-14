Netflix será la nueva casa de la Selección Nacional, ¡deja fuera a la TV abierta!

Con el Mundial de Futbol FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, el futbol empieza a ser tendencia en las plataformas digitales y la Selección Mexicana de Futbol no se queda fuera. ¿El motivo? La firma de un acuerdo sin precedentes, ¡Netflix será su nueva casa! ¿Y se despide ‘el Tri’ de la televisión abierta? ¡Te contamos lo que está pasando!

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¡Netflix ahora tiene los derechos para transmitir los partidos de la Selección Mexicana! / Creación propia

¿Los partidos de la Selección Mexicana solo se pasaran por Netflix?

Concacaf y Netflix firmaron un acuerdo en el que la plataforma streaming cuenta ya con los derechos de transmisión por cuatro años de los partidos de la Selección Nacional en territorio mexicano, que incluye las finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf.

Dicho acuerdo, especificó Netflix mediante un comunicado, abarcará las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos y aplica en las competencias nacionales masculinas de Concacaf.

Según fuentes del gremio futbolístico consultadas, en ninguna parte del mundo se ha dado aún una situación similar, en la que, advirtieron, este acuerdo, que deja fuera a la TV abierta, obliga ahora a los seguidores del equipo Tricolor a pagar para ver sus encuentros.

Algunos personajes del futbol nacional expresaron, pidiendo se reservara su identidad, que este anuncio deja un precedente que atenta contra el acceso, sobre todo gratuito, a los partidos del equipo nacional.

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De la TV abierta a Netflix: Los partidos de la Selección Mexicana serán transmitidos por el gigante del streaming / Creación propia / Canva

¿Se tendrá que pagar para ver los partidos de la Selección Mexicana?

Lo que era una costumbre de identidad, coincidieron los informantes, en un hogar donde se contaba con una televisión con antena de TV abierta, ahora, pareciera, se transformará en un servicio elitista que profundizará la brecha digital entre millones de aficionados al futbol y la Selección Mexicana que no cuentan con una conexión a internet o la capacidad económica para contratar un plan de una plataforma.

Concacaf, según reportes, este convenio con Netflix, ampliará el alcance de los torneos a audiencias nuevas, aquellas plenamente familiarizadas con los formatos digitales.

Ahora, destacan los personajes consultados, habría que esperar la reacción o el sentir de millones de aficionados que ahora deberán desembolsar determinada cantidad de dinero para ver jugar a su Selección.

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