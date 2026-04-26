Lupita TikTok se lanza al Mundial 2026 con nueva canción ¡Así suena “Chiquitibum”!

La influencer mexicana Lupita TikTok vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por una controversia personal, sino por un nuevo proyecto musical que la conecta con uno de los mayores eventos deportivos del mundo: el Mundial de Futbol 2026. Bajo el nombre de “Chiquitibum”, la creadora de contenido presentó un adelanto de su canción con estética mundialista, jersey de la Selección Mexicana y un mensaje claro: ¡subirse a la fiebre futbolera desde ahora!

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¿De qué se trata “Chiquitibum”, la canción de Lupita TikTok inspirada en el Mundial 2026?

“Chiquitibum” es la nueva apuesta musical con la que Lupita TikTok quiere subirse desde ya al mood del Mundial de Futbol 2026, ese que se jugará entre México, Estados Unidos y Canadá. Según ella misma adelantó, es una canción fiestera, pensada para prender el ánimo, sacar la camiseta verde y dejarse llevar por la emoción que siempre despierta la Selección Mexicana.

En el avance que compartió en sus redes se le ve muy en su estilo: rodeada de más gente, con playeras verdes y un ambiente muy barrio, justo como el contenido que la volvió viral. El tema ya puede escucharse en la cuenta de “Tierra Propia News” y no llegó sola, pues James Flores y Manuel Leos se sumaron a este proyecto musical.

Aunque no está confirmado si “Chiquitibum” quiere colarse como himno no oficial del Mundial, la realidad es que ya está dando de qué hablar en redes, justo en el momento en que la FIFA empieza a soltar las canciones oficiales del torneo.

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Así se escucha Chiquitiboom:

¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2026?

Aunque Lupita TikTok tenga en mente impulsar “Chiquitibum” rumbo al Mundial de Futbol 2026, la FIFA ya comenzó a construir la identidad musical oficial del torneo con un formato distinto al de ediciones anteriores. A diferencia de Mundiales pasados, no habrá una sola canción oficial, sino un conjunto de temas que representen la diversidad cultural de los países sede.

A través de FIFA Sounds, el organismo decidió incluir artistas de Norteamérica, con mezclas de géneros y estilos. El primer lanzamiento fue “Lighter”, interpretado por Jelly Roll y Carín León, producido por el canadiense Cirkut, y que combina inglés y español con sonidos de rock, banda y country. Más que un himno único, funciona como carta de presentación del proyecto musical.

El segundo sencillo presentado fue “Por ella”, interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules, una mezcla de pop latino y cumbia que refuerza la presencia mexicana en el álbum.

Hasta ahora, los artistas confirmados para el disco oficial del Mundial 2026 incluyen a Jelly Roll, Carín León, Belinda y Los Ángeles Azules, pero la FIFA ha adelantado que se sumarán más voces de distintas partes del mundo.

En ese contexto, “Chiquitibum” no forma parte del proyecto oficial, pero sí se suma al ambiente alrededor del Mundial.

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