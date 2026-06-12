Alejandro Fernández se habría equivocado en el Himno Nacional en inauguración del Mundial 2026, ¿pagará multa?

El pasado jueves 11 de junio se llevó a cabo el partido inaugural del Mundial de fútbol 2026. La selección mexicana y la sudafricana se enfrentaron en el Estadio Azteca. Para el evento, Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el Himno Nacional.

La presentación del llamado ‘Potrillo’ fue muy aplaudida en redes sociales. No obstante, algunos usuarios han detectado los errores que presuntamente habría cometido y que podrían acarrear una multa millonaria. Te contamos los detalles.

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Alejandro Fernández cantó el Himno Nacional / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuáles fueron los errores que cometió Alejandro Fernández al interpretar el Himno Nacional durante la inauguración del Mundial 2026?

A lo largo de los años, se ha visto a muchas celebridades equivocarse en el Himno Nacional en diversos eventos. Uno de los ejemplos más recordados es el de Coque Muñiz, quien, en 1988, cambió la letra y hasta la entonación.

Si bien Alejandro Fernández no cometió un error tan garrafal, sí hubo ciertos fallos que nadie notó. El primero fue que saludó a la bandera al mismo tiempo que interpretaba el himno. De acuerdo con las leyes mexicanas, se debe “mantener una posición de firmes”.

Por otra parte, el cantante le hizo un cambio a la letra que pasó desapercibido. En lugar de decir “del cañón” en el estribillo, dijo “de el cañón”.

Se desconoce si tendrá que pagar la multa correspondiente por estos detalles. Y es que, de manera legal, aquellos que se equivoquen en el lábaro patrio recibirán una sanción que va desde los 800 pesos hasta los dos millones, dependiendo de la gravedad.

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¿Alejandro Fernández recibió dinero por interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026?

Hasta el momento, se desconoce si Alejandro Fernández recibió dinero por interpretar el Himno Nacional. Según lo que han dicho otros artistas que han tenido esta oportunidad en diversos eventos, no cobran.

Por otra parte, la cuenta de espectáculos ‘La tía Sandra’ reportó que, supuestamente, el cantante solo pidió que no se le hicieran acercamientos a su cara. Al parecer, para evitar una polémica similar a la que se suscitó por su lengua en un concierto.

“EL POTRILLO pidió que las cámaras no tomaran acercamientos de su lengua, durante su interpretación del HIMNO, en la inauguración de la copa mundial”, informó.

Recordemos que, hace algunas semanas, se viralizó una foto en la que se le ve un tono extraño en su lengua. La publicación generó muchas especulaciones. La gran mayoría creía que se trataba de alguna enfermedad.

Alejandro Fernández y sus presuntas condiciones para cantar el Himno Nacional / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández en la lengua?

Luego de que comenzara a circular la foto de su lengua, Alejandro Fernández rompió el silencio y explicó lo que realmente estaba pasando. En un encuentro con la prensa, descartó que tuviera alguna infección grave.

Declaró que se había tomado una pastilla de miel y por eso su lengua lucía de esa manera: “Les quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto, acababa de terminar el show y me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó. Además, después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está súper saturado eso”, manifestó.

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