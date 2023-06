El Coque Muñiz recuerda cuando olvidó el Himno Nacional y el consejo de su padre, Marco Antonio

El Coque Muñiz se alegró de que cuando se equivocó en el Himno Nacional no existieran las redes sociales, porque si no, no se la hubiera acabado.

Los errores y aciertos de una persona siempre ayudan a formarse como ser humano; sin embargo, hay quienes aseguran que son las mismas equivocaciones las que dejan un mayor aprendizaje; algo que traducido a la vida de Jorge ‘Coque’ Muñiz sería la ocasión en que olvidó una parte del Himno Nacional Mexicano y recibió el que considera el mejor consejo de sus padre Marco Antonio Muñiz.

El Coque Muñiz se sinceró en entrevista con Yordi Rosado / Instagram: @coquemuniz

En entrevista para Yordi Rosado para su canal de YouTube, el cantante y actor recordó cómo fue la ocasión en que olvidó una parte del Himno Nacimiento en un evento deportivo, al cual fue invitado con poco tiempo de anticipación, y las consecuencias que tuvo esto, pues también afirmó que tuvo que pagar una fuerte cifra de dinero como multa por su error.

“Me tocó subir desde el asiento número cuatro hasta la salida en la Plaza de Toros y son 800 escalones. Me salté una frase pero la inconsciencia de tomar las cosas a la ligera, como yo, hacen daño”, mencionó, el Coque, previo a mencionar que durante su pasarela en la compañía de su padre, quien era considerado una persona profesional y respetuoso, recibió muchas críticas.

De acuerdo con el Coque, él no se había dado cuenta lo que había hecho mal aquella noche, hasta que comenzó a escuchar a las personas chiflarle y abuchearlo, pero para ese momento lo único que podía hacer era continuar con la entonación y al final tanto él como su padre se fueron en silencio hasta llegar a su casa, momento en que lo hizo reflexionar.

“No vas a contestar nada, no vas a hacer ni un comentario (como excusa); te equivocaste y vas a pedir una disculpa y no vas a hablar con nadie”, recordó el Coque que fue el consejo de su padre, ya que aunque considera que este suceso marcó su vida, las consecuencias pudieron haber sido peores.

Sin embargo, eso no fue todo, pues el músico también se dijo contento de que en aquel momento no existieran las redes sociales, y que de lo contrario no se hubiera atrevido a abrir una, debido a las fuertes críticas y comentarios que los internautas hacen respecto a cualquier cosas en dichas plataformas.

Para finalizar, El Coque también recordó que el error que cometió días antes de casarse le costó muy caro, debido a que tuvo que permanecer un poco de tiempo arrestado en el palacio de gobernación, en lo que pagaba una multa de un millón de pesos, por haber faltado el respeto a un símbolo patrio.