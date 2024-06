Marco Antonio Muñiz: El padre que inició una dinastía de grandes cantantes

En esta época de deconstrucción de la masculinidad, quisiéramos felicitar a los papás. A los papás modernos y a los clásicos. Y entre estos últimos, quién mejor que “el lujo de México”, quien es iniciador de una dinastía de grandes cantantes.

Nos echamos un clavado al baúl de los recuerdos de TVNotas y encontramos varias entrevistas que le hicimos a don Marco Antonio y a Coque sobre su experiencia como padres.

Marco Antonio Muñiz nos contó que trabajó en un prostíbulo a los 17 años (¡qué escándalo!). Se casó un par de veces y fue padre de ocho hijos. En 1950 se unió al trío ‘Los Panchos’, un famosísimo grupo de boleros de la época.

Coque Muñiz y su padre / Archivo TVNotas

Con ellos grabó más de 300 canciones. En 1962 Muñiz inició su carrera en solitario, y se consolidó como uno de los cantantes más importantes de México. Grabó más de 70 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo.

En 2012 recibió un Grammy latino a la trayectoria artística. Te mostramos algunas imágenes de este gran cantante de México y orgulloso padre y abuelo.

Dinastia Muñiz / Archivo TVNotas

En 2012, entrevistamos juntos a Marco Antonio Muñiz y a ‘Coque’ Muñiz, quien nos dijo:

-¿(Don Marco Antonio) Ha sido un papá complaciente?

“Siempre, con sus hijos, padres, hermanos y primos. A nosotros nos cuida, nos dio a cada uno una carrera, un coche, nos ayudó con las bodas, las casas, con los nacimientos de sus nietos. Siempre repartiendo y digo ‘¿hasta cuándo?’, pero le nace hacerlo. Es un hombre que no tiene lujos, no presume, se gasta su lana en ropa para su show. No anda en coches lujosos. Es muy sencillo y, para mí, eso vale muchísimo”.

Su hijo Coque así lo describe: “Es el mejor ejemplo, grandioso, bondadoso, igual de loco que yo, divertidísimo”.

-¿Qué es para ti (Coque) Marco Antonio Muñiz?

“Mi todo, ha sido mi tesoro más grande por muchas razones. Le tengo mucho cariño y admiración. Me siento muy orgulloso del papá que tengo. Suena trillado, pero tengo al mejor papá del mundo; es el mejor ejemplo, grandioso, bondadoso, igual de loco que yo, divertidísimo y tiene un concepto de la vida muy padre”

Dinastia Muñiz / Archivo TVNotas

¿Quiénes forman parte de la dinastía Muñiz?

Marco Antonio Muñiz

Actualmente tiene 91 años y está retirado de los escenarios.

Se casó en dos ocasiones. La segunda con Jessica Munguía, exactriz. Tiene 8 hijos.

Algunos de sus éxitos son: ‘La media vuelta’, ‘Tarde’, ‘No te apartes de mí’, ‘Adiós’, ‘El reloj’, ‘Lucernas’, ‘Si me ves volver’, ‘La barca’, ‘A pesar de todo’, ‘Que seas feliz’.

Reconocimientos: Premio Grammy Latino a la trayectoria (2000); Premio Billboard Latino a la trayectoria (2012); Es miembro del Salón de la Fama de la Música Latina (2016).

El Coque Muñiz recordó el consejo que le dio su padre, Marco Antonio Muñiz, tras su error / Instagram: @coquemuniz

Jorge Alberto Muñiz Gardner, mejor conocido como ‘Coque’ Muñiz

Tiene 60 años.

Es cantante, actor, cómico y presentador, hijo de Marco Antonio Muñiz.

Actualmente realiza la gira “El tiempo es oro” con Carlos Cuevas.

Axel Muñiz será Tony en Amor sin barreras / Francisco Mancera

Axel Muñiz

Tiene 29 años. Es hijo de Jorge ‘el Coque’ Muñiz.

El año pasado participó en el musical Amor sin barreras, en la Ciudad de México.

Recientemente realizó una colaboración con Alex Ubago y publicaron la canción “Eres mi todo”.

