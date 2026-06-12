Alejandro Speitzer habría sufrido asalto a su llegada a la inauguración del Mundial 2026: Filtran el VIDEO

La inauguración del Mundial 2026 no solo vivió un espectáculo inolvidable con Shakira y otros artistas, si no también diversas celebridades mexicanas se dieron cita al Estadio Ciudad de México. En el camino previo, Alejandro Speitzer sufrió un “asalto” y todo quedó grabado.

Estadio Ciudad de México fue sede de la inauguración del Mundial 2026 / Redes sociales

¿Qué famosos mexicanos fueron vistos durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

Además de la interpretación del Himno Nacional Mexicano realizada por Alejandro Fernández en la inauguración del Mundial 2026, otro de los momentos que se robó el espectáculo fue el “desfile” de celebridades en las tribunas.

Al partido se dieron cita desde actores y cantantes, hasta deportistas. Aquí la lista de figuras mexicanas que se vieron en el Estadio Ciudad de México:



Kenia Os,

Alejandro Speitzer,

Javier “Chicharito” Hernández,

Pepe Aguilar,

Renata Notni,

Diego Boneta,

Luis Gerardo Méndez,

Juanpa Zurita,

Karla Souza, entre muchas otras.

Alejandro Speitzer, además de vivir un nuevo ‘shippeo’, habría sido víctima... ¿de un fuerte asalto? Esta es la verdad detrás del rumor.

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Famosos mexicanos que fueron al Mundial 2026 / Redes sociales

¿Alejandro Speitzer fue asaltado antes de la inauguración del Mundial 2026?

Esta fue una pregunta que muchos se hicieron durante las últimas horas, pero... ¿realmente Alejandro Speitzer fue asaltado previo a su llegada a la inauguración del Mundial 2026?

En un video compartido por el “Escorpión dorado” en sus redes sociales, muestra el momento en el que se trasladaba al estadio para el México vs Sudáfrica. En dicha grabación, el influencer hace referencia a que “tienen sed”, por lo que se ve en la necesidad de pedir a la camioneta de adelante.

La publicación del “Escorpión dorado” estaba acompañada con el siguiente mensaje:

Escorpión asalta a una camioneta en el tráfico. Me dio se de la mala. Video del “Escorpión dorado”

Para sorpresa de internautas, la persona que iba en la camioneta de adelante era Alejandro Speitzer, y cuando el “Escorpión” pide algo de tomar, el actor le comparte algo de lo que traía.

Posteriormente, Speitzer se pone una máscara para “parecerse” al “Escorpión” y comenzaron una “lucha” en plena calle y frente a las personas que se encontraban presentes.

Por lo tanto, no se trató de un asalto real , si no del título compartido por el “Escorpión dorado” al intentar obtener algo de la camioneta en la que viajaba Alejandro Speitzer.

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¿Por qué Alejandro Speitzer y Kenia Os han sido relacionados recientemente?

La reciente ruptura de Kenia Os y Peso Pluma ha dado de qué hablar, no solo por los rumores de infidelidad y especulaciones alrededor de las posibles causas, si no porque ya están siendo vinculados con otras personas.

Kenia Os fue relacionada con Alejandro Speitzer, luego de coincidir en un evento. Según lo dicho por internautas, ambos de “siguieron” en redes sociales y presuntamente se habrían “echado” miraditas que podrían significar algo más.

Por otra parte, también en el partido inaugural del Mundial 2026 fueron vistos en el mismo palco, alimentando aún más las teorías de un posible acercamiento.

Cabe señalar que esto solo son especulaciones de internautas, ya que varios aseguran que su amistad existe desde hace bastante tiempo. Ninguno de los dos ha hablado sobre esta polémica .

Aunque han habido rumores de reconciliación entre Kenia Os y Peso Pluma, la verdad parece ser totalmente diferente.

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