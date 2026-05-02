Alejandro Speitzer presume tremenda FOTO en un sauna y enciende las redes, ¡vaya que creció!: “Papacito”

Uno de los actores del momento y que ha aparecido en diversas producciones de televisión y el cine es Alejandro Speitzer, quien se mantiene activo en redes sociales y publicó una fotografía que dejó poco a la imaginación de muchos.

Una fotografía de Alejandro en el sauna provocó que las redes sociales se encendieran al mostrar el buen físico que el actor tiene. Los comentarios de internautas no se hicieron esperar. ¡Acá te dejamos la tremenda foto!

Alejandro Speitzer es uno de los actores más destacados del momento. / Foto: IG: @carlos_speitzer / @alejandrospeitzer.

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¿Cuál fue la fotografía de Alejandro Speitzer en un sauna que encendió las redes?

Después de varias semanas de trabajo participando en rodajes de sus proyectos, Alejandro Speitzer publicó algunas fotografías donde se deja ver relajado y descansando alejado de los sets.

En una fotografía dejó mucho fuego en las redes, esto luego de que mientras estaba vacacionando visitó un sauna donde presumió este lugar, pero se dejó ver muy muuuy ligerito, ya que la ocasión y el sitio lo ameritaban.

Alejandro Speitzer posa en el sauna en una nueva foto. / Foto: Facebook/Alejandro Speitzer.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al momento candente que el actor desató con la fotografía, donde deja ver su galanura y buen físico. ¿Fue con toda la intención?

“Papacito”.

"¡Qué guapo!”.

"¡Galán!”.

“Alejandro sí que sabe posar”.

“No le había visto bien las piernas ¡Guapura de hombre”.

“Con este calor sí se antoja estar en el sauna contigo”.

“Sube otra foto así”.

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¿Quién es y cuál es la trayectoria de Alejandro Speitzer?

Alejandro Speitzer es un actor mexicano que ha participado en series, telenovelas y películas. Tiene actualmente 31 años de edad.

Desde los cinco años de edad estuvo involucrado en proyectos infantiles y su primera aparición fue en la telenovela ‘Aventuras en el tiempo’ junto a la cantante Belinda.

Con el paso de los años ha ganado presencia en diferentes producciones para la pantalla grande y chica. Dentro de los proyectos que están en la carrera de Alejandro Speitzer son:



Oscuro deseo.

Straight.

El club.

Alguien tiene que morir.

Bajo el mismo cielo.

Me gusta, pero me asusta.

Coyote, héroe y bestia.

La reina del sur 2

Alejandro Speitzer ha participado en diferentes proyecto para la televisión y el cine. / Foto: Redes sociales.

Es recordado por haber participado en telenovelas infantiles como ‘Rayito de luz’, ‘Amy, la niña de la mochila azul’ y ‘Misión SOS’.

Su presencia en redes sociales mostrando sus rutinas de ejercicio le ha ganado también seguidores, quienes destacan su galanura y buen físico del actor.

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¿Quién es la pareja de Alejandro Speitzer?

Debido a la galanura de Alejandro Speitzer, muchos se han preguntado quién es la pareja del actor de series y películas.

A finales del 2025, el actor mexicano confirmó su relación con Ana María Vallarte, quien es una psicóloga con la que estuvo manteniendo varias citas desde inicios de ese año.

Alejandro Speitzer ha mantenido su noviazgo en privado, por lo que no ha hablado mucho de ella.

Anteriormente, el actor sostuvo una relación con la actriz española Ester Expósito, conocida por haber participado en la serie Élite. Ambos estuvieron juntos del 2019 al 2021.