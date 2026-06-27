Terremoto en Venezuela: Pareja de abuelitos conmueve las redes sociales al abrazarse durante el movimiento, VIDEO

Los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Los medios de comunicación se han inundado de imágenes que muestran la devastación que trajo este catastrófico fenómeno.

Se han dado a conocer historias desgarradoras, como la muerte de la esposa de un futbolista venezolano, y otras más con familias que han perdido su hogar o se encuentran en búsqueda de familiares desaparecidos.

Una grabación en particular ha logrado conmover y tocar el corazón de millones de personas alrededor del mundo; una pareja de abuelitos enfrentando el peligro y el miedo con lo más valioso que tienen: su propia compañía.

Venezuela vive en un estado de emergencia total / Canva

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¿Qué daños ha causado el doble terremoto en Venezuela?

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos potentes terremotos casi simultáneos de magnitudes 7.2 y 7.5. El fenómeno dejó daños incalculables en Caracas y varias localidades aledañas.

Las autoridades han reportado una cifra de al menos 188 personas fallecidas, más de mil 500 heridos y decenas de desaparecidos bajo los escombros. El país se encuentra en un estado de emergencia total, mientras rescatistas locales e internacionales de países como México, Francia y Estados Unidos trabajan para salvar vidas.

El doble terremoto en Venezuela ha dejado al menos 188 fallecidos. / Nathalí VIdal S.

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¿Cómo fue el conmovedor momento de los abuelitos durante el terremoto en Venezuela?

Fue en los segundos de terror, angustia e incertidumbre cuando se captó esta historia que ya le dio la vuelta al mundo. En un video grabado por una cámara de seguridad dentro de su hogar, se observa cómo las paredes y los muebles comienzan a sacudirse con fuerza por el temblor.

El abuelito, lejos de entrar en pánico o desesperación, reaccionó de la manera más pura: caminó hacia su esposa, la tomó entre sus brazos y la cubrió para tranquilizarla y protegerla de cualquier peligro. Durante los segundos más intensos del temblor, el hombre se mantuvo abrazándola con fuerza, como si fuera un escudo humano.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

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Así reaccionaron las redes sociales al abrazo de los abuelitos de Venezuela durante terremoto

Como era de esperarse, el video se volvió viral en redes como X, TikTok e Instagram, donde ya acumula millones de reproducciones. Los usuarios no tardaron en manifestar su admiración y solidaridad hacia la pareja, señalando que su acción es la definición exacta de amor y protección.

Este conmovedor y emocionante video incluso ya circula por Internet como un símbolo de fortaleza y resiliencia ante momentos en los que parece que todo está perdido, pero siempre surge el amor y la esperanza al rescate.

Ante este trágico fenómeno, muchos famosos ya se han pronunciado al respecto para mostrar su solidaridad y solicitar apoyo a sus seguidores para sacar adelante a Venezuela.

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