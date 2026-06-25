Exjugador de liga mexicana pide ayuda para hallar a su familia tras terremoto en Venezuela: “Oren por ellos”

La tragedia que golpeó a Venezuela tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio también alcanzó a un reconocido futbolista, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida al no tener noticias sobre el paradero de su esposa y sus dos hijos. Te damos los detalles.

Muere esposa de futbolista tras terremoto en Venezuela. / Redes sociales

¿Qué daños hubieron en Venezuela tras los terremotos de 7.2 y 7.5 en escala de richter?

Los terremotos que sacudieron Venezuela se registraron durante la tarde del miércoles 24 de junio, han generado preocupación en algunos famosos. Según informó el ministro del Interior venezolano, las entidades más afectadas por los movimientos telúricos fueron:



Trujillo,

Yaracuy,

Carabobo,

Miranda,

La Guaira y

Caracas.

Hasta el momento, los equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de personas entre los escombros de los inmuebles colapsados.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, pidió a los ciudadanos conservar la calma y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad enviadas por distintos países, entre ellos Estados Unidos, México y Turquía.

En los reportes más recientes, se ha informado el hallazgo de 188 cuerpos, más de 1500 personas heridas y se calcula aún hayan más de 200 ciudadanos bajo los escombros.

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¿Quién es el futbolista, ex de la liga mexicana, que pide ayuda para encontrar a su familia?

En medio de esta tragedia nacional, la situación de Lucas Trejo ha conmovido al mundo deportivo. El futbolista regresaba de un compromiso deportivo en Caracas cuando recibió noticias sobre los daños ocasionados por los terremotos.

Al llegar a Playa Grande, se encontró con una escena devastadora: el edificio donde viven su esposa y sus dos hijos había colapsado completamente.

A través de sus redes sociales, el defensor argentino compartió un mensaje lleno de angustia:

Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor. Lucas Trejo, futbolista

La publicación generó una ola de solidaridad entre aficionados, colegas y usuarios de redes sociales, quienes han compartido el mensaje con la esperanza de obtener información sobre el paradero de la familia.

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Lucas Trejo, futbolista, busca a su familia / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Lucas Trejo como futbolista?

Lucas Trejo es un futbolista que, a lo largo de su trayectoria, ha militado en equipos de diversos países, incluyendo Colombia, Grecia, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.

En México se hizo conocido por su etapa con el Zacatepec, donde jugó entre 2020 y 2021. Durante su estancia en el balompié mexicano destacó por ser un gran defensor central.

En 2023 llegó a Venezuela para incorporarse al Zamora Fútbol Club, donde encontró estabilidad deportiva y se consolidó dentro de la liga local. Más tarde pasó a formar parte del Marítimo de La Guaira, equipo con el que continuó compitiendo en el fútbol venezolano.

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