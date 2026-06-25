Terremoto en Venezuela: Laura Flores, Geraldine Bazán, Ricky Martín y más famosos envían mensajes de ayuda

Dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio, dejando al menos 164 muertos, 971 heridos y miles de damnificados según la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El epicentro del primer temblor fue cerca de San Felipe, en Yaracuy, y el segundo, ocurrido apenas 40 segundos después, tuvo su epicentro en Yumare.

En horas, las redes sociales se convirtieron en tableros de búsqueda, solidaridad y auxilio, con figuras como Ricardo Montaner, Danny Ocean, Lele Pons, Ricky Martin, Geraldine Bazán, Laura Flores y Marjorie de Sousa encabezando la respuesta desde sus plataformas.

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¿Qué dijeron Ricky Martin, Ricardo Montaner y Danny Ocean tras el terremoto en Venezuela el 24 de junio de 2026?

Los primeros en alzar la voz fueron los artistas con mayor alcance en redes. Ricky Martin publicó un emotivo mensaje dirigido a Caracas y a todo el pueblo venezolano:

“Mi pensamiento está con cada ciudadano, con cada rescatista y con cada familia que espera un abrazo, una noticia o un milagro. Que la esperanza sea más fuerte que el dolor”. Ricky Martin

Ricardo Montaner, que aunque nació en Argentina creció en Venezuela, no tardó en reaccionar con una oración corta pero poderosa en su cuenta de X:

Ricardo Montaner “Dios mío, Venezuela… Padre, protege a tu pueblo…". Sus hijos también se sumaron: Mau Montaner escribió “Cuida a mi gente, Dios mío”, mientras que Ricky Montaner fue más concreto y anunció que su fundación familiar @thehouseproject estaba desplegada para atender a los afectados. “VENEZUELA NOS NECESITA. Trabajamos con gente y organizaciones locales y nos aseguramos que todo llegue adonde tiene que llegar”

Su madre, Marlene Rodríguez, esposa de Montaner, también publicó mensajes de apoyo con un mensaje que calaba hondo: “Que nadie atraviese esta oscuridad solo”.

Danny Ocean, quien semanas atrás había brillado en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, usó sus redes para coordinar ayuda en tiempo real. Junto a Lele Pons, publicó una convocatoria directa: “Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios”. Además, Danny Ocean utilizó sus historias para compartir fotos de niños rescatados que buscaban a sus familias y listados de personas atendidas en hospitales.

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¿Cómo reaccionaron Lele Pons, Laura Flores y Geraldine Bazán al sismo en Venezuela el 24 de junio de 2026?

Lele Pons convirtió su Instagram en un centro de operaciones. Con un post exclusivo para venezolanos dentro del país, pidió que sus seguidores se coordinaran en los comentarios para encontrar ayuda y cerró con un “Mucha fuerza” que resonó entre millones. Fue clara: la publicación era solo para personas en Venezuela y pedía direcciones específicas para que el apoyo llegara donde hacía falta.

“Lugares que necesiten asistencia inmediata, ¡peguen un grito en los comentarios! Personas que estén dispuestas a colaborar y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios. Esta publicación es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pedir ayuda. Y también para grupos que estén activos para colaborar. POR FAVOR, sean bien específicos con las direcciones. Mucha fuerza.” Lele Pons

Laura Flores reacciona al terremoto en Venezuela y envía un mensaje de amor para todos los afectados.

Geraldine Bazán fue más directa: grabó un video para Instagram donde habló a cámara con voz cargada de emoción. “Hoy mi corazón está con Venezuela y con todos los venezolanos que están viviendo momentos de angustia tras el sismo que acaba de pasar. De corazón deseo que encuentren fuerza en medio de la incertidumbre y que la ayuda llegue pronto”, dijo la actriz mexicana, quien también recordó que México sabe lo que es vivir un terremoto.

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Marjorie de Sousa solicita apoyo de los Topos de México: ¿cómo busca ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela?

La lista de famosos que se pronunciaron ante la tragedia venezolana fue larga y diversa. Marjorie de Sousa fue una de las más activas: reposteó el video de la actriz Laura Termini para hacer un llamado urgente a los Topos de México, la reconocida brigada de rescate internacional, solicitándoles intervención en zonas devastadas.

“Ustedes, Topos de México, SOS por mi país, se los pedimos” Marjorie de Sousa

El cantante Yordano, quien se encontraba en Caracas en el momento del sismo, también se pronunció confirmando que su familia estaba bien y pidiendo oraciones para facilitar las labores de rescate: “Será una noche larga y muy difícil”.

Con más de 30 réplicas registradas tras los sismos y el número de damnificados aún en aumento, la solidaridad de artistas venezolanos y latinoamericanos sigue siendo un faro en medio del caos.