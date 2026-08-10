¿César Gastélum y ‘la Beba’ eran novios? Ella destapa su verdadera relación con influencer asesinado en live

Mucho se ha dicho sobre César Gastélum, influencer asesinado, y su relación con ‘la Beba’. Se dice que eran pareja. Incluso, algunos han llegado a especular que, presuntamente, ella habría “orquestado” el crimen contra César. Tras muchos días de hermetismo, la creadora de contenido confiesa cuál era su verdadero vínculo.

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César Gastélum y ‘la Beba’ / Redes sociales

¿Por qué acusan a ‘la Beba’ de presuntamente haber orquestado el asesinato de César Gastélum?

Como se sabe, César Gastélum murió durante la noche del pasado 4 de agosto. El influencer y sus amigos realizaban una transmisión en vivo. En algún momento, una motocicleta se estacionó frente a él y uno de los tripulantes le disparó en la cabeza y después escapó de la escena.

Si bien los acompañantes no salieron heridos, Alejandro Fierro, uno de los presentes, sostiene que también “le tiraron”. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos solo para confirmar el deceso del joven de 24 años.

Hasta el momento, no hay detenidos. En tanto que las especulaciones no han cesado. Al principio, se dijo que César fue ultimado por sus presuntos nexos con el crimen organizado de Culiacán. No obstante, han surgido más teorías con el paso de los días.

Una de ellas es que Fierro “orquestó todo” por “envidia”. Alejandro ya salió a desmentir esto, pidiendo a la gente que no hiciera caso a las especulaciones. Por otra parte, se ha dicho que ‘la Beba’, presunta novia de Gastélum, fue realmente la presunta autora intelectual.

Los que apoyan esto dicen que la influencer se veía muy “tranquila” cuando se enteró de la noticia en plena transmisión en vivo. La creadora de contenido solo se limitó a decir que tenía una cita pactada con él.

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Supuesto romance César Gastélum y ‘la Beba’ / Redes sociales

‘La Beba’ se sincera sobre su relación con César Gastélum, influencer asesinado

A través de redes sociales, ‘la Beba’ subió un video para aclarar si realmente era pareja de César Gastélum. Negó que hubiera una relación romántica entre ellos. Destacó que realmente las publicaciones que llegaron a hacer juntos solo fueron parte de una colaboración.

“César y yo teníamos un shipeo. Solo nos juntamos una vez para colaborar. Ese día grabamos, hicimos una transmisión en vivo y videos para TikTok y nada más. Él me dijo: ‘Hay que fingir ser una pareja’. Viendo lo que se ha estado diciendo sobre mí, creo que es importante aclararlo”. La Beba

Dejó claro que no busca “protagonismo” con su declaración, sino solamente dejar claro cómo son las cosas y poner un alto a todos los malos comentarios que la acusan del crimen o que le exigen que “busque justicia”.

“No busco hacerme la víctima. Solo vivo mi duelo a mi manera, como cualquier persona que pierde a alguien que le importaba. Estoy tratando de procesar todo esto. Hay personas que están difundiendo cosas o interpretando situaciones que no corresponden a lo que fue. No quiero extenderme más o dar más detalles porque hay cosas que prefiero que queden en privado”, concluyó.

Con sus palabras, se deja ver que solo existía una buena amistad entre la creadora de contenido y el hoy occiso.

¿Quién es ‘la Beba’, supuesta novia de César Gastélum?

‘La Beba’ es una influencer trans originaria de Culiacán, Sinaloa. Suele compartir videos de sus proyectos y de belleza. Tiene más de 14 mil seguidores en sus redes sociales.

Días previos a la muerte de César Gastélum, ellos estuvieron haciendo videos colaborativos. A raíz de esta cercanía, se llegó a especular que ambos eran pareja. Ninguno dijo nada al respecto de estos rumores y solo los alimentaba más al subir contenido en el que se les podía ver muy juntitos.

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