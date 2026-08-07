¿Fede Vigevani se hartó de ‘la Jefa’? Filtran VIDEO del influencer respondiendo a un llamado: “¿Otra vez?”

La participación de Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026 ha sido polémica desde un inicio, y es que lejos de participar en alguna confrontación o discursión, su complicidad con la producción del programa no ha sido bien vista por muchos. ¿Ya se cansó?

Fede Vigevani es cómplice de la producción de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Fede Vigevani es el cómplice de la producción de La casa de los famosos México 2026?

Fede Vigevani fue el último participante en ingresar a La casa de los famosos México 2026, pero tuvo una razón: fue presentado al público como su cómplice y “socio”.

En palabras de Galilea Montijo durante el estreno del reality de Televisa, afirmó que Fede tendrá la encomienda de cumplir con las exigencias y requerimientos del público:

Él va a cumplir retos, él va a ser su cómplice, retos y misiones diarias que se definirán. (...) Fede es un habitante, pero no es un participante. Galilea Montijo

Lo curioso fue, para muchos, que durante la primera semana del reality sería el líder de entre sus compañeros, situación que causó gracia en varios, pero la molestia entre otros. ¿Te gustó la idea?

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Fede Vigevani el cómplice en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Fede Vigevani se enojó con ‘la Jefa’ en La casa de los famosos México 2026?

Un fragmento del 24/7 de La casa de los famosos México 2026 mostró al youtuber uruguayo, Fede Vigevani, siendo solicitado por ‘la Jefa’ en lo que posiblemente sería una nueva encomienda de la producción.

El influencer se encontraba con compañeros cuando la voz de ‘la Jefa’ lo interrumpió para darle una nueva indicación: “ Fede, pasa por favor al confesionario ”, se escuchó en la transmisión.

Su cara fue lo primero en enfocarse, pues parecía de desubicación y para muchos de “hartazgo”. La presunta voz de Memo Schutz se escucha decir: "¿ Otra vez ?”, ante la mirada y la complicidad de Fede.

El uruguayo no hace más y solo dice "¿ What?, F*ck ” y algunas publicaciones señalan que no sería la primera vez que Vigevani reacciona así:

La Jefa llamó a Fede al confesionario y él ya no puede ocultar lo harto que está. TikTok: Alec1888

Aunque finalmente cumplió con la instrucción y se dirigió al confesionario, usuarios creen que su lenguaje corporal evidenció cierto agotamiento por las constantes interrupciones. Te dejamos el video.

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¿Quieren que Fede Vigevani sea eliminado de La casa de los famosos México 2026?

El debate en redes entorno a la participación de Fede Vigevani en el reality continúa creciendo, puesto que la comunidad del uruguayo en redes es muy grande y afirman que una figura de su calibre es importante en ‘La casa’.

Por otra parte, también han arremetido directamente contra su labor ahí dentro, argumentando que no es justo que tenga tratos especiales y pueda competir, aún cuando no es un participante:

Más que infiltrado, parece achichincle el Fede. Comentario en redes sociales

Otros seguidores señalaron que esperaban que Fede tuviera una participación más estratégica dentro de la casa y no únicamente enfocada en cumplir retos.

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