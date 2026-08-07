Shanik Berman ‘insulta’ a Memo Schutz; asegura que “no entiende nada”, pero después, ¡le pide disculpas!

Después de que Memo Schutz se quebró en La casa de los famosos México 2026 tras las segundas nominaciones, Shanik Berman ofreció una disculpa al comentarista deportivo tras insultarlo en plena gala del reality show al ver su manera de nominar. ¿Estalló en su contra?

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Memo Schutz causa polémica por su manera de nominar. / Redes sociales

¿Qué pasó con Memo Schutz en la segunda gala de nominación de LCDLFMX 2026?

Después de la primera eliminación en La casa de los famosos México 2026, el ambiente en el reality show cambió completamente, tanto que las nominaciones dieron un giro inesperado; sin embargo, Memo Schutz no se salvó de estar en la placa.

Contrario a otros participantes, el comentarista deportivo entró a la casa y repartió sus puntos no por estrategia, sino por orden alfabético y gusto deportivo. Schutz otorgó 3 puntos a Ximena, 2 a Yahir y 1 a Ese Pérez.

Debido a que su votación no modificó la tabla, su jugada dio mucho de qué hablar entre los panelistas de La casa de los famosos México, quienes esperan que Memo Schutz se dé cuenta de que está en una competencia y debe luchar por su lugar con estrategia.

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Panelistas estallan vs. la manera de nominar de Memo Schutz. / Redes sociales

¿Qué dijo Shanik Berman sobre Memo Schutz y sus nominaciones en La casa de los famosos México 2026?

Después de las nominaciones, Shanik Berman llegó al foro de La casa de los famosos México y estalló contra Memo Schutz, pues sus votos no lograron subir a más habitantes a la placa y mejorar el juego.

Marie Claire Haro, encargada del contenido digital de LCDLFMX, cuestionó a los panelistas sobre el desempeño de los habitantes, a lo que, sin pensarlo, Berman respondió que Schutz “es un pend***". El comentario sorprendió a Marie Claire, pero no fue lo único que dijo, pues agregó:

“Es un pend***. Memo Schutz, no puedo creer que seas comentarista de deportes, no entiendes nada; bueno, a lo mejor sí entiende, pero solo de futbol”. Shanik Berman

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Shanik Berman estalla vs. Memo Schutz. / Redes sociales

¿Cómo fueron las disculpas de Shanik Berman a Memo Schutz?

Como era de esperarse, las palabras de Shanik Berman no pasaron desapercibidas por los seguidores de La casa de los famosos México 2026, quienes recordaron las veces que lloró cuando ella estuvo dentro del reality show.

Ante los comentarios, la colaboradora de Hoy ofreció unas disculpas públicas a Memo Schuzt en su programa de radio, donde también mostró un clip de lo que vivió dentro del programa 24/7 y dejó claro que no tenía cara para expresarse así:

“Le quiero pedir disculpas a Memo Shutz por esta brutalidad que dije en La casa de los famosos México en la gala. Es una estupidez lo que dije, yo diciendo estupidez y media y quiero que vean lo que yo hice en La casa de los famosos, o sea, perdóname, ¿con qué jeta te digo eso?”. Shanik Berman

Hasta ahora, el equipo de Memo Schutz no se ha pronunciado al respecto, pero habrá que ver si el comentarista reacciona a las palabras de la periodista cuando sea eliminado de La casa de los famosos México 2026.

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