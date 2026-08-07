Galilea Montijo ¿destapa romance de Nicola Porcella y Brianda Deyanara? Dice que es “su Briandita”

Luego de que Nicola Porcella reaccionara a la cena romántica de Brianda Deyanara y Masad Alatamimi, Galilea Montijo volvió a abordar el tema en el programa Hoy, donde dejó entrever una relación que va más allá de la amistad. ¿Quedó al descubierto su amor?

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¿Nicola Porcella celoso de Brianda Deyanara? / FB: Nicola Porcella

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre la cena de Masad Altamimi y Brianda Deyanara en LCDLFMX?

Nicola Porcella, quien también ha sido relacionado con una exparticipante de Garra vs. Veneno, fue cuestionado hace unos días sobre la cena romántica que Brianda Deyanara tuvo con Masad Alatamimi en los primeros días dentro de La casa de los famosos México 2026.

De acuerdo con el conductor de Hoy, solo existe una relación de amistad entre él y la habitante del reality show, por lo que no se opone a que encuentre el amor dentro o fuera de La casa de los famosos México:

“Me vinculan con ella siempre, pero ella es muy amiga mía; yo la quiero mucho. Si se enamora dentro de la casa, está bien, es una gran chica”. Nicola Porcella

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Nicola Porcella niega romance con Brianda. / Redes sociales

¿Galilea Montijo destapa romance entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara?

Pese a que el conductor dejó claro que no existía una relación con Brianda Deyanara, el tema volvió a salir a la luz en el programa Hoy tras mostrarse que Masad tuvo un incidente con Yanet García y Brianda dentro de La casa de los famosos México.

Al ver las imágenes, Galilea Montijo le dijo a Porcella que Masad había empujado a su ‘Briandita’, a lo que el conductor de inmediato respondió: “Mi amiga, Briandita, Gali, es mi amiga, te lo juro, Gali. Te lo juro que somos muy amigos”.

Montijo no quedó satisfecha con la respuesta de su compañero, por lo que hizo un juego con su dedo intentando sacar una respuesta diferente; sin embargo, la versión de Porcella sobre su amistad con Brianda se mantuvo igual:

“Es mi amiga, Gali, de verdad. Sí la quiero mucho, pero muy amigos, te lo juro”. Nicola Porcella

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¿Cómo iniciaron los rumores de un supuesto romance entre Brianda y Nicola Porcella?

Nicola Porcella y Brianda Deyanara comenzaron a ser relacionados en los primeros meses de 2026, cuando el conductor fue visto con una misteriosa mujer en Supernova Génesis, que se especuló era la influencer.

Desde entonces, el exhabitante de La casa de los famosos México aseguró que solo se trataba de una amistad; sin embargo, su cercanía sigue generando rumores: “Somos amigos. Brianda es preciosa. Toda la vida ha sido preciosa, pero es mi amiga, la quiero mucho”, dijo Nicola, sin detener las especulaciones.

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