¿Nicola Porcella pierde exclusividad y se va de México? Lanza mensaje que desata dudas: “Se acaba este año”

Nicola Porcella, quien actualmente se desempeña como conductor de Guerreros: Garra vs. Veneno compartió en un encuentro con la prensa que su exclusividad con Televisa terminará este año. ¿Planea regresar a Perú? Te contamos.

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Nicola Porcella habla de su futuro en Televisa. / Redes sociales

¿Qué piensa Nicola Porcella sobre regresar a Perú?

Luego de que Nicola Porcella encendiera las redes con impactantes fotos, el exparticipante de La casa de los famosos México se sinceró con la prensa sobre la posibilidad de regresar a Perú ahora que ya ha alcanzado reconocimiento en México.

“Mi idea siempre es quedarme en México; yo ya lo he dicho, ya mi vida es acá. Mi familia, tarde o temprano, ya la quiero traer para acá. Sí es mi idea estar acá”, respondió al ser cuestionado sobre un posible regreso a su país natal.

De acuerdo con Porcella, los proyectos que ha hecho en México le permiten ir a Perú “tranquilo”, pero asegura que su carrera profesional ya no está en el lugar donde nació. “Vieron algo que allá en Perú no lo veían”.

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Nicola Porcella no tiene intenciones de regresar a Perú. / Redes sociales

¿Nicola Porcella se quedará sin trabajo al perder su exclusividad?

Por otra parte, Nicola Porcella también compartió que, aunque lo han buscado para trabajar en Perú, no ha podido aceptar todos los proyectos por tema de exclusividad, la cual ya termina en los próximos meses y, hasta ahora, desconoce lo que sucederá pese a que ya existen pláticas.

“La mía también se acaba este año, vamos a ver. Propuestas siempre vamos a tener, gracias a Dios. Siempre mi primera opción va a ser Televisa, siempre lo que me ofrezcan van a ser ellos primero, pero también tengo que comenzar a ver otras cosas”. Nicola Porcella

Pese a que no descarta tener proyectos fuera de la televisora de San Ángel, Porcella aclaró que su plan principal es quedarse otros años conduciendo Hoy y estar en otros programas, pero hasta ahora, su presencia es una incógnita.

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¿Quién es Nicola Porcella, conductor de Hoy?

Nicola Porcella Lima, Perú . Su presencia en la televisión comenzó en el país de donde es originario al participar en programas de entretenimiento como Esto es guerra .

. Su presencia en la televisión comenzó en el país de donde es originario al participar en programas de entretenimiento como . Al llegar a México, colaboró en un formato parecido al de su país, Guerreros 2020 , el cual le brindó la apertura para integrarse a otros formatos como La casa de los famosos México , reality que marcó su carrera fuera de Perú.

, el cual le brindó la apertura para integrarse a otros formatos como , reality que marcó su carrera fuera de Perú. Tras concluir el reality 24/7, incursionó en la actuación y conducción, lo que poco a poco le abrió paso en la industria mexicana. Actualmente, forma parte del equipo de conductores del programa Hoy y Guerreros mundiales.

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