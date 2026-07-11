Mauricio Mancera enciende las alarmas tras hacerse una prueba de embarazo: ¿Qué enfermedad busca detectar?

Después de que Mauricio Mancera denunció amenazas de muerte, el conductor de Sale el sol volvió a alarmar a sus fans al compartir un video en el que explicó la razón por la que se realizó una prueba de embarazo. ¿Está en riesgo de sufrir alguna enfermedad?

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Mauricio Mancera, conductor de Sale el sol, se hace prueba de embarazo. / IG: @saleelsoltv / @maumancera

¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo?

A través de sus redes sociales, Mauricio Mancera, quien recientemente fue exhibido por un fan, dio a conocer que las pruebas de embarazo que venden en las farmacias ayudan a detectar una hormona de los hombres que está relacionada con el cáncer.

“Hoy me hice una prueba de embarazo, y tú también, si eres hombre, deberías hacértela”, colocó junto a la publicación, en la que explicó que en caso de tener un resultado positivo se debe correr al médico.

“Si tú eres hombre, te haces una prueba de embarazo y sale positivo, corre al urólogo”, explicó en el breve video. Posteriormente, causó risas en sus seguidores al detallar que no se realizó la prueba de manera correcta.

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Mauricio Mancera sorprende al hacerse prueba de embarazo. / Redes sociales

¿Cuál fue el resultado de Mauricio Mancera tras realizarse la prueba de embarazo?

Después de explicar la razón por la que se realizaría una prueba de embarazo, Mancera compartió el resultado que obtuvo, pero antes explicó que tuvo algunos problemas al realizarse el examen.

“Ya me la hice. Spoiler alert, hice pipí del lado que no debía hacer, pero al final procedió a ambos lados para que no haya error”, contó. Finalmente, dio a conocer que el resultado fue negativo, pero recomendó una vez más que los hombres se hicieran un examen rápido.

“Pues no, no estoy embarazado y, afortunadamente, la salud de mis testículos está en excelente estado”, concluyó el conductor de Sale el sol.

Cabe recordar que, aunque las pruebas de embarazo no son específicas para detectar el cáncer, sí pueden detectar una hormona que se produce en algunos tumores testiculares. Aunque el resultado es positivo, no significa que sea cáncer, pero sí se recomienda acudir al médico.

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¿Quién es Mauricio Mancera, conductor que se hizo una prueba de embarazo?

Mauricio Mancera Sale el sol , junto a Joanna Vega-Biestro, Gaby Ramírez, entre otros.

, junto a entre otros. Originario de Veracruz, comenzó su trayectoria en el mundo del entretenimiento como locutor , pero posteriormente dio un salto a la pantalla chica.

, pero posteriormente dio un salto a la pantalla chica. Desde entonces, ha participado en programas como Venga la Alegría, Hoy, Miembros al aire, El Hormiguero MX y Enamorándonos. Además, también fue parte de los concursantes de MasterChef Celebrity México.

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