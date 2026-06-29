Yordi Rosado revela talentazo íntimo en el baño: “Llego y ¡pum!”

Yordi Rosado, quien es parte del panel de expertos del programa ¿Quién es mejor?, un reality donde se presentan varios participantes con habilidades insólitas e impresionantes, en una gama tan amplia que puede abarcar desde lo artístico, hasta lo extraño, sorprendente y divertido, no se quedó atrás y nos contó que tiene un talento raro: Ir al baño en tiempo récord.

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Yordi Rosado presume peculiar talento. / Instagram

¿Por qué Yordi Rosado presume su habilidad?

El conductor, famoso por sacarles grandes revelaciones a las personalidades que entrevista en su canal de YouTube, nos dijo esto sobre su habilidad extraordinaria que pocos conocen:

“No sé qué es lo que pase o a qué se debe. Desde pequeño siempre he ido al baño muy rápido. Sin embargo, no había tenido el valor de contarlo hasta ahorita que soy adulto (ríe). Mis amigos me dicen: ‘No lo puedo creer. Te envidio’. Me han dicho: ‘¿Cómo es posible? ¿Ya terminaste?’. Sobre todo, porque en 4 minutos entro al baño y salgo con manos lavadas”. Yordi Rosado

Rosado platicó que, cuando entra al sanitario, no le da tiempo de nada. “Lo curioso es que hay mucha gente que, entre más crece, más trabajo le cuesta ir al baño. No es mi caso. Nadie me la cree y, de verdad, no es broma. No me da tiempo de checar mis redes sociales. Yo llego y pum, vámonos de volada (ríe). No sé si sea talento, pero los demás me lo envidian”.

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Yordi Rosado inició su trayectoria a inicios de los 2000 en el programa ‘Otro rollo’. / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo logra Yordi Rosado tardar poco tiempo en el baño?

Le preguntamos si consume algún laxante que lo ayude de manera rápida y eficaz. “No tengo ningún tipo de técnica. Eso sí, si me dan ganas de ir al baño, debo hacerlo en ese momento. No puedo esperarme una hora. Si vengo en Periférico, me salgo por la lateral y voy a algún lugar donde pueda entrar”.

El también locutor se autoevaluó y mencionó los defectos que ha identificado en él durante su vida. “No sé si sea defecto o TOC (trastorno obsesivo compulsivo), pero soy muy clavado con el orden. Me cuesta trabajo ver las cosas desordenadas. Soy el que llega al restaurante y, si veo un cuadro mal acomodado, lo emparejo. No creo que sea un nivel de TOC. Sin embargo, me gusta que todo esté bien organizado”.

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Actualmente, Yordi Rosado realiza entrevistas para su canal de YouTube. / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué otras habilidades ‘peculiares’ tiene Yordi Rosado?

Hay otra actividad para la cual también dice ser muy veloz. “Por ejemplo, otro de mis posibles defectos es que me duermo muy rápido. Toco la almohada y a los 5 minutos me quedo dormido. A menos que vaya a haber una cosa importante antes de dormirme (ríe). No sé si es porque soy energético durante el día. O sea, soy rápido para dormir, pero no para todo, eh (ríe)”.

Finalmente, externó su emoción por ser parte de ¿Quién es mejor?, producción de Miguel Ángel Fox. “La experiencia está padrísima. Me siento contento porque, de entrada, es un gran horario y una muy buena producción. El programa está buenísimo. Ya lo han visto. No todos los proyectos salen de 10, pero este sí. Es un formato divertido y chistoso. Cada 3 minutos cambian las cosas. De un momento a otro te puede tocar un acto increíble y luego una pifia. Justamente eso lo hace divertido. Ahí es donde entramos los expertos. Tenemos el deber de decirles si sale chafa o no”.

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Yordi Rosado forma parte de ¿Cuál es el bueno? con Marie Claire, el ‘Diablito’, Adamari López y Michelle Rodríguez. / Fotos: Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es Yordi Rosado?

Es conductor, productor, locutor y escritor.

Estudió la carrera de Ciencias de la comunicación.

Ha sido conductor y productor de programas como Otro rollo, Está cañón, La última y nos vamos y De noche todo pasa con Yordi Rosado.

y Escribió varios libros que fueron un éxito, entre estos destacan: Quiúbole con… (2005), ¿Y miss 15? (2011), S. O. S. Adolescentes fuera de control en la era digital (2015) y ¡Sin pretextos! Cambia el pero por el puedo (2019).

(2005), (2011), (2015) y (2019). Ha realizado doblajes en varias películas, entre ellas: Stuart Little 2 (2008), Monstruos vs. aliens (2009), Rango (2011), Los pitufos 2 (2013) y Amigos imaginarios (2024).

(2008), (2009), (2011), (2013) y (2024). Actualmente lo vemos en su pódcast La entrevista con Yordi Rosado y en ¿Quién es mejor?

Cuenta con 2.1 millones de seguidores en Instagram y 7.7 millones en TikTok.

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