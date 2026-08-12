Terremoto en Colombia: Localizan sin vida al papá de un conductor de TV tras estar desaparecido bajo escombros

La tragedia ocasionada por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 ha alcanzado a famosos y figuras de la farándula. Luego de que un conductor reportara la desaparición de su padre, se ha confirmado que el cuerpo del señor fue hallado sin vida. ¿De quién se trata?

Conductor sufre muerte de su padre durante terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Quién es el conductor de TV que reportó la desaparición de su padre tras terremoto en Colombia?

Tras el terremoto en Colombia de 7.4 de magnitud, el pasado 10 de agosto, el conductor José Fernando Patiño confirmó que su padre, Darío Patiño, se encontraba entre las víctimas del terremoto que sacudió Colombia.

En un primer momento, explicó que los equipos de emergencia todavía no habían logrado llegar hasta el sitio donde estaba su padre, quien permanecía atrapado bajo los escombros.

Más tarde, José Fernando señaló que su padre, don Darío, había sido sacado de entre los escombros y trasladado a un hospital. Sin embargo, al acudir al centro médico donde supuestamente se encontraba, el conductor no recibió información sobre su paradero, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para localizarlo.

Dicen que lo sacaron vivo de los escombros de su apartamento y lo enviaron a la clínica Lily sede Limonar, pero ni en esa sede ni en la principal nos dan razón de mi padre. José Fernando Patiño

Aunque seguía pidiendo ayuda durante el transcurso del martes, la trágica noticia se confirmó durante la mañana de este miércoles.

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El conductor de TV, José Fernando Patiño, confirma la muerte de su padre tras terremoto en Colombia

Después de horas de incertidumbre y angustia, José Fernando Patiño confirmó durante las últimas horas que su padre había sido encontrado sin vida, tras el terremoto en Colombia.

El conductor, conocido por su trabajo en espacios informativos como Agenda internacional y El informativo, compartió en Instagram una fotografía de Darío Patiño Rivera acompañada de un mensaje dedicado a familiares, amigos y todas las personas que siguieron de cerca las labores de búsqueda:

Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros. José Fernando Patiño

Aunque la familia conservaba la esperanza de encontrarlo con vida, el desenlace terminó siendo devastador para él y sus conocidos:

Queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos. (...) A todos, gracias por estar, por ayudar y por no soltarnos. José Fernando Patiño

La publicación se inundó de comentarios de amigos, seguidores y colegas, acompañando a José Fernando en este triste momento para él y su familia.

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¿Quién es José Fernando Patiño y cuál es su trayectoria?

José Fernando Patiño Recio es un periodista y conductor de televisión originario de Colombia.

Tiene 42 años de edad.

Inició su trayectoria profesional en los medios de comunicación en 2003.

A lo largo de su carrera ha participado en espacios televisivos como Noti 5 , Sin reservas y En directo .

. En el ámbito personal, está casado con Marcela Guataquira y es padre de dos hijos.

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