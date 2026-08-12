Nuevo peritaje del asesinato de Valentín Elizalde podría cambiar lo que se sabe del caso ¿culpa a ‘Tano’ Elizalde?

Cuando parecía que todo estaba dicho sobre la muerte de Valentín Elizalde, una inesperada revelación volvió a encender las dudas alrededor del caso. Los hermanos del llamado ‘Gallo de Oro’ confirmaron la existencia de un peritaje que nunca habría sido integrado a la investigación oficial y que, según sus declaraciones, podría aportar nuevos elementos sobre lo que ocurrió la noche en que el cantante fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas.

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Valentín Elizalde / Redes sociales

¿Existe un peritaje inédito sobre el asesinato de Valentín Elizalde?

A casi dos décadas del asesinato de Valentín Elizalde, el caso volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Francisco ‘el Gallo’ Elizalde y Jesús ‘el Flaco’ Elizalde revelaran la existencia de un documento pericial que permaneció guardado durante años.

Los hermanos del intérprete hablaron sobre el tema en una entrevista con Ventaneando, donde explicaron que el peritaje fue encontrado recientemente entre las pertenencias que su madre conservó tras la muerte del cantante.

De acuerdo con su relato, después del atentado ocurrido en 2006, la familia decidió almacenar diversos documentos y objetos relacionados con el caso debido al miedo y a la incertidumbre que vivían en aquel momento. Entre esos materiales se encontraba el peritaje que ahora ha vuelto a salir a la luz.

Según explicaron, el documento habría permanecido resguardado durante todos estos años sin formar parte de la investigación oficial, situación que ha despertado el interés de quienes han seguido el caso desde el principio.

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¿Por qué el peritaje de Valentín Elizalde podría dar un giro al caso?

La importancia del documento radica en que, según los familiares de Valentín Elizalde, se trata de un análisis elaborado por especialistas que podría ofrecer una perspectiva diferente sobre algunos aspectos del crimen.

Durante la entrevista, Jesús y Francisco Elizalde explicaron que el contenido les hizo reflexionar sobre las distintas versiones que han surgido en torno al asesinato del artista a lo largo de casi 20 años.

“Desgraciadamente cuando pasó todo esto, por el miedo que traían tanto mi madre como mi familia, se agarró todo y se guardó. Después, con el tiempo, pues entran dudas porque hay tantas versiones y ahí ves el peritaje y ves lo más aceptado a lo que pasó realmente, este, porque es gente experta y gente profesional de los que se dedican todo esto”, señalaron.

Por ahora, los detalles específicos del documento no han sido revelados públicamente, por lo que se desconoce qué información exacta contiene y cuáles serían sus posibles implicaciones legales o judiciales.

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¿El nuevo peritaje podría cambiar lo que se sabe sobre Fausto ‘Tano’ Elizalde?

Uno de los aspectos que más ha generado interés sobre el nuevo peritaje de Valentín Elizalde es que, según versiones extraoficiales, el documento podría revisar algunos de los hechos que durante años se dieron por ciertos en torno al atentado que le costó la vida al cantante.

Entre los puntos que estarían bajo análisis destaca el relacionado con Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del intérprete, quien durante casi dos décadas ha sido identificado públicamente como el único sobreviviente del ataque registrado el 25 de noviembre de 2006.

No obstante, es importante señalar que hasta el momento no existe ninguna conclusión oficial que modifique la investigación conocida ni que contradiga la versión de Tano Elizalde, quien ha sostenido en diversas ocasiones que viajaba en la camioneta y resultó herido durante la agresión. Por ahora, el contenido del peritaje permanece reservado.

Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del intérprete

¿Quién tiene el peritaje de Valentín Elizalde y podría entregarlo a las autoridades?

Actualmente, el documento estaría en poder de las tres hijas de Valentín Elizalde, quienes tendrían la última palabra sobre una eventual entrega a las autoridades para su análisis e incorporación a un expediente oficial.

Los hermanos del cantante fueron claros al señalar que respetarán cualquier decisión que ellas tomen respecto al futuro del material encontrado: “La decisión de presentarlo ante las autoridades corresponde a mis sobrinas, y nosotros lo respetamos”, expresaron.

El hallazgo de un nuevo peritaje ha vuelto a poner bajo los reflectores el asesinato de Valentín Elizalde, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas. A casi 20 años de la muerte del llamado ‘Gallo de Oro’, quien fue atacado a tiros cuando viajaba con parte de su equipo, el documento ha reavivado las dudas sobre lo que ocurrió aquella noche y la posibilidad de que aún existan elementos que ayuden a esclarecer uno de los casos más impactantes del regional mexicano.