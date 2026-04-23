Nodal reaparece en medio del inminente divorcio de Ángela Aguilar con mensaje contundente: “Vete ya” ¿indirecta?

Durante su presentación en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, la noche del 22 de abril, Christian Nodal no solo llenó el recinto, también encendió las redes sociales, pues su regreso al escenario ocurrió en medio de los crecientes rumores sobre un posible divorcio con Ángela Aguilar, tema que desde hace semanas mantiene a los usuarios atentos a cualquier señal.

La elección de cantar “Vete ya” no pasó desapercibida y fue vista por muchos como una indirecta a la situación que, en redes, solo parece estar a la espera de que la ruptura se haga oficial. En redes también aseguran que el cantante dejó que fuera la música la que hablara por él, aunque bastó una sola canción para avivar aún más la polémica alrededor de su matrimonio con Ángela Aguilar.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Por qué Christian Nodal cantó “Vete ya” en medio de los rumores de separación con Ángela Aguilar?

La presentación de Christian Nodal en la Feria de San Marcos no fue una más. Desde antes de subir al escenario, el cantante ya estaba rodeado de especulaciones sobre una supuesta ruptura con Ángela Aguilar, rumores que se intensificaron tras el lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip.

Cuando comenzaron a circular videos del momento en que Nodal interpretó “Vete ya”, las reacciones no se hicieron esperar. Parte de la letra dice: “Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar?”, frase que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia su todavía esposa.

En redes sociales, los comentarios se dividieron. Mientras algunos señalaron que se trató de un mensaje disfrazado de cover, otros recordaron que Christian Nodal ha interpretado esta canción en varias ocasiones como homenaje al fallecido Valentín Elizalde. Aun así, la coincidencia de cantar este tema justo cuando se habla de crisis matrimonial fue vista como algo más que casualidad.

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💔 SIN ANGELA AGUILAR, NODAL apareció en la Feria de San Marcos en Aguascalientes ⛓️‍💥



Durante el show, Nodal interpretó el clásico “Vete ya” de Valentín Elizalde.



Es su primera aparición pública tras el escándalos de “Un vals” y rumores de ruptura pic.twitter.com/w3NuUp6eiA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 23, 2026

¿Cuál es el significado real de la canción “Vete ya” de Valentín Elizalde?

El tema “Vete ya” fue lanzado en 2003 como parte del álbum Mi satisfacción de Valentín Elizalde. Escrita por Raúl Enrique de la Mora, la canción narra la historia de una relación que ha perdido su esencia, cuando el amor ya no encuentra razones para continuar.

Con el paso de los años, “Vete ya” se convirtió en uno de los himnos del desamor dentro del regional mexicano, marcando la carrera del llamado Gallo de Oro. Su letra directa y emocional es precisamente lo que hizo que la interpretación de Christian Nodal resultara tan impactante en el contexto actual. ¿Será un mensaje oculto o meras especulaciones de redes? ¡El tiempo lo dirá!

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¿Qué significa que Christian Nodal haya estrenado “Un Vals” en vivo y ya no use su anillo de casado?

Otro de los momentos que más dio de qué hablar durante el show fue la primera interpretación en vivo de “Un Vals”. Este sencillo ya venía envuelto en controversia desde el lanzamiento de su videoclip, donde los usuarios compararon a la modelo con Cazzu y con la propia Ángela Aguilar.

Además, los asistentes y usuarios en redes sociales comenzaron a fijarse en un detalle que no pasó desapercibido: el anillo de casado. Comentarios como “¿Ya no trae el anillo de casado?” inundaron las publicaciones relacionadas con el concierto. Otros defendieron que sí lo llevaba, aunque aseguraron que estaba cubierto por otra argolla.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han salido a confirmar ni a desmentir los rumores sobre una posible ruptura, manteniendo el tema en total silencio y alimentando aún más la especulación en redes sociales.