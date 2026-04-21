Pati Chapoy sale en defensa de Christian Nodal y Ángela Aguilar y niega separación de ambos: “Son divinos”

La supuesta ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado diversas reacciones, desde quienes creían que era cuestión de tiempo, hasta los que lamentan la noticia. Aunque aún no se ha confirmado, Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, dio detalles de esta polémica. ¿Qué dijo exactamente?

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Por qué aseguran que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían separado?

La presunta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal estaría relacionada con el estreno del video “Un vals”, el más reciente tema del artista sonorense, ya que está protagonizado por una modelo que, según opiniones en redes, es muy parecida físicamente a Cazzu.

La controversia creció cuando Nodal tomó distancia del proyecto, afirmando que únicamente posee los derechos de su voz, pero no de la música.

A esto se sumó la declaración del periodista Jorge Carbajal, quien afirmó que habría una separación entre ambos:

Como yo se los dije, Ángela estaba muy enojada, y con justa razón. Quedó muy mal como esposa, quedó como la burla de todo el mundo, y lo vimos en redes sociales: la burla de todo el mundo. Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados. Ángela no quiere saber nada. Y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada. Jorge Carbajal

Sin embargo, al momento no hay declaraciones de Nodal o Ángela que confirmen dicha información, por lo que su supuesta separación se mantiene solo como un rumor.

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Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la presunta ruptura de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La respuesta llegó desde Ventaneando, donde Pati Chapoy negó categóricamente la presunta ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Según la versión de la conductora, la pareja sigue totalmente unida, rechazando las versiones que indican una presunta separación:

Yo no creo, eso no existe. Ya viven juntos, se aman, qué más. Pati Chapoy

Posteriormente, Linet Puente hizo referencia al polémico vídeo de “Un vals”, el presunto motivo por el que ambos tendrían algún conflicto amoroso, de manera tajante, Pati dijo lo siguiente:

“ No, no, no. Eso es una tontería ”, dijo Chapoy. De manera paralela, Pedrito Sola, conductor del programa, abonó dicha idea, asegurando que Christian Nodal no fue el encargado de producir el vídeo:

Christian no tuvo nada que ver con el desarrollo del vídeo, el vídeo horroroso que ni corresponde al nivel de artista que es. Pedro Sola

Para finalizar, Pati describió el momento que viven como “divino”, contradiciendo por completo las versiones de separación. ¿Quién tiene la verdad?

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¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre los rumores de ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En esta polémica que golpea a la Dinastía Aguilar, muchos esperaban la respuesta de Pepe Aguilar, alguien que, en un principio, podría no estar muy de acuerdo en el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar asistió al evento ecuestre Longines Global Champions Tour, celebrado el fin de semana en el Campo Marte, donde estuvo acompañado por su esposa Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo Aguilar, quien fue el encargado de entonar el Himno Nacional.

Más tarde, Pepe fue abordado por la prensa para hablar sobre los rumores de una posible separación entre su hija y el sonorense, a esta pregunta, el cantante explotó de manera inmediata:

“ Mira, yo no soy el vocero de Ángela, pregúntale a Ángela... ”, mencionó Pepe.

La presunta separación de Ángela y Christian sigue sin confirmarse o desmentirse oficialmente, por lo que sus fans y seguidores siguen a la expectativa de todo lo que suceda en su entorno.

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