Christian Nodal, tras supuesta separación de Ángela Aguilar, ¿regresa con Cazzu? Filtran documento sobre su hija

Christian Nodal va de polémica en polémica y es que tras revelarse que está distanciado de Ángela Aguilar ahora salió a la luz un documento relacionado con su hija y su expareja Cazzu, ¿planea volver con ellas a Argentina? Te contamos todos los detalles.

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¿Nodal y Cazzu podrían regresar? / Redes sociales

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar presuntamente están separados?

La separación de Ángela Aguilar y Christina Nodal presuntamente estaría vinculada con el lanzamiento del video “Un vals”, el reciente sencillo del cantante sonorense, pero lo que pintaba para ser una muestra de amor, terminó en enojo y discusión, según dio a conocer el periodista Jorge Carbajal en el programa “En shock”.

Además, la situación empeoró cuando Nodal se deslindó del video y señaló que solamente era dueño de su voz, pero no de su música, y prueba de ello era el video de “Un vals”, pues la modelo Dagna Mata tiene un parecido físico con Cazzu, pero el corte de Ángela Aguilar.

“Como yo se los dije, Ángela estaba muy enojada, y con justa razón. Quedó muy mal como esposa, quedó como la burla de todo el mundo, y lo vimos en redes sociales: la burla de todo el mundo. Fue tan fuerte todo, que el día de hoy, hermanitas, el día de hoy, Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados. Están separados. Ángela no quiere saber nada. Y sinceramente les voy a decir: Nodal está muy contento de que Ángela no quiera saber nada”, mencionó Jorge Carbajal.

Sin embargo, el sonorense, así como la hija de Pepe Aguilar, han confirmado una separación. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

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En medio de la presunta separación entre Nodal y Ángela Aguilar, comienza a surgir el nombre de Cazzu. / IG: @nodal / @cazzu / @angela_aguilar_

¿Nodal regresará con Cazzu y su hija tras supuesta separación de Ángela Aguilar?

No, Nodal no planea volver a Argentina, sino que se filtró el permiso de viaje de su hija y es que anteriormente, en el pódcast ‘Se regalan dudas’, Cazzu reveló que necesita que Nodal le de una autorización para que cuando ella viaje, la menor de edad pueda acompañarla.

“Soy mamá soltera y el otro día estaba en una mediación mi abogada, el abogado del progenitor de mi hija, que es su representante (...) ‘Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar’. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo” Cazzu

De acuerdo con la cantante, expuso su necesidad de obtener ese documento de forma permanente o temporal, dado que su carrera la obliga a viajar constantemente. Sin embargo, la respuesta del abogado de Nodal fue contundente y, según ella, bastante intimidante.

“Mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija y fue uno de los peores momentos de mi vida’”, posteriormente el equipo del cantante intentó defenderlo diciendo que la menor de edad contaba con los permisos correspondientes.

Pero ahora, el periodista argentino Javier Ceriani dio a conocer un documento del Poder Judicial de la Nación, emitido por el Juzgado Civil 87, en el que se detallan actuaciones iniciadas por Cazzu, bajo su nombre legal Julieta Emilia Cazzuchelli, en torno a la autorización de viajes de su hija con Christian Nodal. En el expediente se explica que la solicitud fue presentada por la madre y analizada por la autoridad judicial, pues el mexicano nunca respondió la solicitud.

“En atención a lo solicitado por la Sra. Julieta Emilia Cazzuchelli (…) silencio guardado por el progenitor, notificado el día 23 de diciembre del año en curso, mediante cédula electrónica (…)”, se lee en el apartado “Autos y Vistos”, donde también se deja asentado que no hubo respuesta por parte del padre tras la notificación formal.

En la resolución, el juzgado autorizó los traslados de la menor junto a su madre en fechas específicas: del 1 de febrero al 15 de febrero de 2026 con destino a Brasil; del 1 de marzo al 14 de marzo de 2026 a República Dominicana; y entre el 23 de abril y el 23 de mayo de 2026 a Estados Unidos de América y México. Además, se establece que la menor deberá regresar a la República Argentina, lugar donde tiene fijada su residencia.

“Resuelvo: Autorizar a viajar entre el 1 de febrero de 2026 al 23 de mayo de 2026 junto a su progenitora, Julieta Emilia Cazzuchelli, con cargo de comunicar al Juzgado el regreso de la niña a esta jurisdicción”, señala el documento, que también precisa que la decisión se dicta “con carácter de medida cautelar” basada en las constancias del expediente, incluida la falta de respuesta de Nodal.

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Permiso de viaje de la hija de Cazzu. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Nodal y Cazzu?

En junio de 2022 comenzaron a sonar los rumores de una relación entre la argentina y el mexicano, pues se les llegó a ver juntos en diversos eventos. En ese mismo año, Nodal y Cazzu hicieron oficial su relación en la gala a la Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, en mayo de 2023 anunciaron que esperaban a su primera hija y después vinieron los conflictos y rumores de infidelidad.

En una entrevista con Adela Micha, Christian Nodal compartió detalles sobre el momento en que terminó su relación con Cazzu y cómo comenzó su historia con Ángela Aguilar. El intérprete explicó que la ruptura definitiva ocurrió el 8 de mayo de 2024, luego de varios intentos previos por continuar juntos, en un contexto donde ambos buscaban mantener estabilidad por su hija.

“Nosotros ya habíamos terminado 6 veces antes, el 8 fue la definitiva para mí. El 8 de mayo se acabó, para ella, para mí, se acabó… En los últimos meses, rompiendo, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba porque tenemos una hija”, mencionó Nodal a la par que señaló que, aunque hubo esfuerzos por sostener la relación, la dinámica cambió con el tiempo y dejó de haber un vínculo de pareja como antes.

El cantante también explicó que ambos intentaron continuar por su hija, pero la relación tomó otro rumbo. “No quería dejar morir la relación y quería estar presente todos los días para mi hija… los dos luchamos mucho por eso, no se pudo, se acabó la química, éramos como roomies, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa y pasión, de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor”, comentó el sonorense durante la entrevista. Por las fechas, debido a que en mayo comenzó a salir con Ángela Aguilar, surgieron los rumores de una posible infidelidad y las diversas criticas a la pareja.

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