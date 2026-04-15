Christian Nodal no miente y solo tendría su voz porque ¡su nombre ya tiene dueño! ¿Su familia le pone el pie?

Entre todas las mentiras y polémicas que rodean a Christian Nodal, al parecer hay una verdad, y es que el cantante reveló que él no es dueño de su nombre ni de su música, entonces, ¿quién es el propietario? Te contamos todos los detalles.

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El registro del nombre de Christian Nodal desata polémica. / Redes sociales

¿Cómo comenzó la polémica de Christian Nodal y su video “Un vals”?

El cantante Christian Nodal lanzó “Un vals”, una canción romántica que llamó la atención por su letra y dedicatoria, pues la pieza ha sido relacionada con su esposa, Ángela Aguilar. Pero este tipo de composiciones no resulta ajeno en la trayectoria del “alma enamorada” del sonorense, ya que, anteriormente, durante su relación con Cazzu, lanzó el tema “Cazzualidades”.

El estreno del video del nuevo sencillo del cantautor no solo llamó la atención porque es una canción romántica como las que suele escribir, sino también por los comentarios que surgieron en redes sociales a partir de su protagonista. Aunque la musa de la canción es Ángela Aguilar, usuarios comenzaron a señalar que Dagna Mata, la modelo del videoclip, presenta rasgos físicos y tatuajes que recuerdan a Cazzu, pero con el corte de cabello de la hija de Pepe Aguilar.

Tras la polémica, Nodal salió a dar declaraciones: " No soy dueño de mi nombre, ni de mi marca, ni de mi música, solo soy dueño de mi voz”. Mientras que los Aguilar deslindaron a Ángela Aguilar del video señalando que “cualquier afirmación sobre supuestas posturas, mensajes o participación de su parte dentro de este tema carecen de sustento”.

“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona”, destacaron los Aguilar en un comunicado.

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El nombre de Christian Nodal tendría otro titular. Esto se sabe sobre la situación legal del cantante. / Redes sociales

¿Quién es dueño del nombre de Christian Nodal?

A partir de una consulta realizada en la plataforma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se obtuvo el registro de la marca “Christian Nodal”, donde se muestran los datos del trámite. En la imagen se aprecia que la solicitud fue presentada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre de 2025 y posteriormente concedida el 7 de abril de 2026, estableciendo además una vigencia hasta el 7 de abril de 2036.

En el apartado de información del titular, el documento señala a Jesús Jaime González Terrazas como propietario del registro de la marca, quién es el padre del cantante. También se muestra una dirección en México, lo que ubica la titularidad dentro del país.

El registro incluye la clasificación de productos y servicios asociados al nombre, vinculados con aparatos de grabación, reproducción de sonido, soportes digitales y almacenamiento de contenido.

Al momento, Christian Nodal no ha hecho comentarios con respecto a la discusión de dicho documento. Dime embargo, surgieron comentarios en redes de que, supuestamente, el papá de Christian Nodal presuntamente habría tenido que ver con el parecido de la modelo con Cazzu en su video. ¿Será?

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El papá de Nodal es el dueño de la marca del cantante. / TVNotas

¿Cuándo es la boda religiosa de Christian Nodal con Ángela Aguilar?

La boda por la iglesia de Christian Nodal y Ángela Aguilar estaba prevista para llevarse a cabo en mayo, sin embargo, fue pospuesta por un motivo de seguridad, tras el operativo que se realizó el pasado 12 de febrero, donde hubo un intercambio de disparos cerca del rancho de los Aguilar.

“Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota verdad en el carro. Así que se va a posponer”. Christian Nodal.

Hasta el momento no hay una fecha oficial para la ceremonia religiosa entre Nodal y Ángela Aguilar, sin embargo, su relación sigue expuesta a diversas polémicas.

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