Nodal: Director del video de “Un vals” habla de la selección de actriz parecida a Cazzu y a Ángela Aguilar

La polémica alrededor de “Un vals” sigue creciendo y ahora tiene un nuevo giro que pocos esperaban. Luego de que fans señalaran que la actriz del video de Christian Nodal tiene un gran parecido con Cazzu, el propio director del proyecto salió a dar la cara… y no solo eso: también dejó claro quién tomó realmente las decisiones.

Lejos de teorías conspirativas o estrategias calculadas, el creativo detrás del videoclip aceptó que hubo un error, pero negó que todo haya sido planeado. Sus declaraciones no solo buscan aclarar la controversia, sino también deslindar al cantante de toda responsabilidad, lo que ha generado aún más debate entre seguidores y detractores.

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¿Quién eligió a la actriz parecida a Cazzu en el video de “Un vals” de Christian Nodal?

La gran pregunta que detonó el escándalo por el video de “Un vals” finalmente tiene respuesta. Fue el propio director de Nodal, Juan Barbazán, quien confirmó en Sale el Sol que la elección de la actriz no tuvo nada que ver con el intérprete.

De acuerdo con sus palabras, todo el proceso de casting fue responsabilidad directa de la casa productora en España, donde se grabó parte del videoclip. La indicación principal era clara: encontrar talento mexicano radicado en ese país.

Juan Barbazán “El casting fue seleccionado por parte nuestra, de la productora. Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, lo cual tampoco es tan fácil de conseguir, y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna. Nos encajó y por eso la elegimos. En este caso, la elección fue mía por parte de dirección y de la gente de producción que trabaja con nosotros.”

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¡El director del nuevo video de #ChristianNodal, Juan Barbazán, revela que la elección de la modelo que se parece a #Cazzu fue su responsabilidad y no la del esposo de #ÁngelaAguilar! 😱🚨🕺🏻



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¿Fue estrategia el parecido con Cazzu? Director de “Un vals” responde a la polémica

Tras el revuelo del video de Nodal en redes sociales, muchos aseguraron que el parecido entre la actriz y Cazzu era demasiado evidente como para ser casual. Sin embargo, el director a Bilboard negó tajantemente que existiera una intención detrás.

Incluso reconoció públicamente que no anticiparon la reacción del público, lo que terminó por convertirse en un problema mayor del que imaginaron: “Ha sido un error nuestro no darnos cuenta que esto podía pasar”, declaró en entrevista.

Además, fue contundente al señalar que cualquier teoría sobre marketing es falsa y perjudica directamente su trabajo:

“A nosotros como productora esto nos hace daño, el que se piense que fue una campaña de marketing planeada. Afecta nuestro trabajo porque en ningún momento fue la intención.” Juan Barbazán

Video de “Un vals”, la nueva canción de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Christian Nodal aprobó el casting o tuvo algo que ver en el video “Un vals”?

Uno de los puntos más delicados era saber si Christian Nodal estaba enterado de la elección de la actriz. La respuesta fue clara: no.

El director explicó que el cantante no participa en todas las decisiones de producción y que, en este caso, ni siquiera vio a la modelo antes del lanzamiento: “JG Music aprobó el video, no Christian Nodal.”

“No, nosotros siempre elegimos a los actores de figuración, Christian no la vio. (…) Fue decisión nuestra.” Juan Barbazán

Esto coincide con lo que el propio cantante había insinuado en redes sociales, donde dejó entrever que no tiene control total sobre su música ni sobre los videos que acompañan sus canciones.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal tras el escándalo del video “Un vals”?

Aunque Christian Nodal no estuvo involucrado en la elección, sí terminó enfrentando las consecuencias. Según el director, Nodal reaccionó sorprendido cuando estalló la polémica.

“Sí me envió un mensaje que decía algo así como: ‘Parece que me odias, me has metido en un gran lío’”. Juan Barbazán

El propio director reconoció que todos salieron afectados: la productora, la modelo y el cantante.