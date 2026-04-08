Ángela Aguilar habría revelado detalles polémicos sobre su “primera vez” ¿Fue con Christian Nodal?

La polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a dar de qué hablar luego que se volviera tendencia en redes sociales una supuesta declaración de la cantante de regional, sobre su “primera vez” con un hombre. La confesión personal, detonó una serie de polémicos mensajes que llenaron las redes sociales. ¿Fue con Christian Nodal? Aquí te contamos todo el contexto.

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Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Cuál es el historial amoroso de Ángela Aguilar?

El nombre de Ángela Aguilar ha estado previamente vinculado a distintas figuras del medio musical y deportivo. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando se filtraron imágenes con Gussy Lau, lo que generó polémica en su momento.

En ese contexto, su padre, Pepe Aguilar, también se pronunció públicamente para abordar la situación, lo que incrementó la atención mediática sobre la vida privada de la joven intérprete.

Asimismo, usuarios en redes han mencionado una presunta cercanía con Josh Ball, aunque estos señalamientos han circulado principalmente en el entorno digital sin confirmaciones oficiales detalladas en su momento.

La reciente viralización de la supuesta declaración sobre su “primera vez” reactivó estas referencias, integrándolas nuevamente en la conversación pública. No obstante, hasta ahora, la cantante no ha emitido un posicionamiento directo respecto a la frase que se le atribuye.

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Gussy Lau y Ángela Aguilar terminaron luego de que él filtrara fotos juntos / Redes sociales

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su primera vez?

La supuesta versión que circula en redes señala que Ángela Aguilar presuntamente habría hablado de su primera vez. La información fue difundida por la cuenta de X @LaPortadaAI1, dedicada a contenido de entretenimiento, lo que bastó para posicionar el nombre de la cantante entre las principales tendencias.

“Ángela Aguilar confesó que la primera vez que estuvo con un hombre. Fue increíble y fue con mi esposo Nodal.” @LaPortadaAI1

Hasta el momento, el origen exacto de la declaración no ha sido confirmado en una entrevista formal o publicación directa de la artista.

El impacto de esta versión también se amplificó debido al interés constante en la relación entre la intérprete y Christian Nodal, quienes han estado en el centro de la conversación mediática desde que confirmaron su vínculo sentimental.

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Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Por qué generó polémica la supuesta confesión de Ángela Aguilar?

Tras la difusión del presunto comentario, usuarios en redes sociales reaccionaron con mensajes que cuestionaban o ironizaban sobre la veracidad de la supuesta declaración de Ángela Aguilar. Entre los comentarios que circularon, destacan algunos como:



“Antes de que fueran esposos obviamente jajaja, pobre Angela cada declaración la hunde más”.

“Pero si hasta hubo el escándalo ese con su antiguo novio y ¿guitarrista? ¿Músico? Y que hasta el papá Pepe intervino”.

“Yeah right. Entonces andaba de manita sudada con Gussy Lau, Josh Ball. Que alguien me explique”.

“Ora y con gussy lau y con el de la NFL vivían juntos jajajja”.

“Si fue increíble entonces no fue la primera vez”.

Las respuestas reflejan cómo el tema fue interpretado desde distintas perspectivas por los internautas, quienes retomaron información previa sobre la vida personal de la artista para reaccionar al contenido viral.

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