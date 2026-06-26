Ángela Aguilar reaparece en redes sociales: ¿Se casó en secreto con Nodal? FOTO

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue dando de qué hablar y se mantiene vigente en el mundo del espectáculo. Tras varios días en los que la hija de Pepe Aguilar mantuvo perfil bajo en redes sociales, finalmente reapareció con un mensaje para todos sus seguidores. Su regreso no pasó desapercibido para nadie, pues un inesperado clip llamó la atención y avivó los rumores sobre una supuesta boda secreta con Christian Nodal. ¿Qué pistas dieron? Te contamos.

Lee: Conductora narra incómodo momento con Christian Nodal; afirma que Ángela Aguilar la defendió: “Se enojó”

Ángela Aguilar regresó a redes sociales después de desaparecer del ojo público / Foto: Redes sociales

¿Cómo reapareció Ángela Aguilar en redes?

Ángela Aguilar regresó a internet a través de su canal de difusión de WhatsApp y envió palabras de cariño a sus millones de seguidores. La intérprete de “Qué agonía” también compartió un par de videos en los que muestra que pasó días de descanso y relajación en su rancho de Zacatecas en compañía de familia y su pareja, Christian Nodal.

También, escribió un mensaje mostrando su emoción por retomar el contacto con sus seguidores y dando las razones de su ausencia en redes sociales.

“Espero que estén muy bien. Los extrañé mucho. Tayahua y la lluvia me abrazaron ese día. Entre trabajar en la casita, estar con mi señor esposo, montar y visitar a mi Ta…”, escribió.

Además, mencionó estar emocionada por visitar Colombia como parte de su regreso a los escenarios, con una presentación en compañía de Pepe Aguilar programada para el 26 de junio.

Ángela Aguilar compartió cómo fueron sus días en Zacatecas / WhatsApp Ángela Aguilar

Lee: Lola Cortés lanza dura crítica a Ángela Aguilar, ¿lamenta que sea parte de la dinastía Aguilar? “Es triste”

¿Por qué se ausentó Ángela Aguilar de redes sociales?

Cuando surgió la invitación del influencer HotSpanish para que la cantante participara en la nueva temporada de “La mansión VIP”, Ángela decidió “desaparecer” por unos días del ojo público, limitando sus publicaciones en redes sociales, lo que avivó muchas teorías entre sus fans.

Algunos aseguraban que Ángela prefirió alejarse de las pantallas para proteger su salud mental ante la enorme presión mediática y las duras críticas que ha recibido; pero fue la propia cantante quien mencionó que prefirió enfocar su atención en su trabajo, su hogar y su familia.

“Volví a sentir esa paz que solo ciertos lugares y ciertas personas saben dar. Me fui con el corazón lleno y muy agradecida.”, concluyó.

Lee: Nodal le regala lujoso diamante a Ángela: Filtran precio de la piedra y desata críticas por “presumida”

Ángela Aguilar explicó por qué estuvo ausente en redes sociales / WhastApp Ángela Aguilar

Las pistas de una posible boda secreta con Christian Nodal

Días antes comenzó a circular en internet un video donde se le ve a la pareja conviviendo con otras personas y cantando el reciente tema del sonorense “Mi antes y después”, en medio de la polémica que envuelve Nodal sobre la posible demanda contra su padre; pero fue un detalle específico que la gente no dejó pasar.

La principal pista que alimenta los rumores de una boda secreta es el anillo que ambos lucen durante el clip, el cual muchos aseguran que se trata de una argolla de matrimonio.

De inmediato aparecieron los comentarios de fanáticos entusiasmados por confirmar que la polémica pareja ya habría dado un nuevo paso en su matrimonio.

Vale la pena mencionar que recientemente Nodal le regaló a Ángela Aguilar un lujoso diamante. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún tipo de confirmación ni información verificada sobre una nueva boda entre Ángela Aguilar y Nodal.

Lee: ¿Ángela Aguilar y Nodal asistieron a la inauguración del Mundial 2026? Pepe Aguilar y su familia revelan encuentro