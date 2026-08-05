¿Nodal ya se borra los tatuajes de Ángela Aguilar? VIDEO desata rumores de separación

Tras los rumores que apuntaban a que Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían a punto de celebrar su boda religiosa, un nuevo detalle en el cuerpo del cantante llamó la atención y desató especulaciones.

En un video reciente, Nodal aparece con un notable cambio en una parte de su cuerpo, un detalle que inmediatamente hizo pensar en sus tatuajes relacionados con Ángela Aguilar. ¿Será que el cantante ya estaría decidido a cubrirlos?

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Nodal / Redes sociales

¿Christian Nodal se está quitando los tatuajes que se hizo por Ángela Aguilar?

En el video que ya circula en redes sociales, se observa a Ángela Aguilar junto a su esposo, Christian Nodal, en lo que parece ser un camerino antes de una presentación.

El cantante aparece utilizando una cámara de video para capturar el momento que comparte con su esposa; sin embargo, un detalle en su brazo izquierdo rápidamente llamó la atención. Y es que la extremidad aparece casi completamente cubierta de tinta negra, lo que parece ser un ‘blackout’, una técnica de tatuaje que consiste en cubrir grandes áreas de la piel con una capa uniforme de tinta negra.

Este procedimiento puede utilizarse para cubrir tatuajes que ya se encontraban en esa zona, por lo que los internautas rápidamente comenzaron a especular que Nodal estaría cubriendo algunos de los diseños relacionados con Ángela Aguilar.

Sin embargo, esto no se puede confirmar por ahora, ya que el video no permite distinguir con claridad qué tatuajes se encontraban debajo de la tinta negra. Por ello, hasta el momento se trata únicamente de una especulación surgida entre los seguidores del cantante.

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¿Qué tatuajes de Ángela Aguilar tiene Christian Nodal?

Christian Nodal se ha caracterizado por los múltiples tatuajes que lleva en el cuerpo, varios de ellos relacionados con sus parejas. Uno de los más conocidos es el diseño que se hizo en su momento con los ojos de su expareja, Belinda.

Ahora, durante su relación con Ángela Aguilar, el cantante tampoco ha dejado de plasmar su romance en la piel.

Hasta donde se sabe, Christian Nodal tiene un tatuaje en honor a su esposa en el dorso de una de sus manos: el nombre de pila de la cantante, escrito con tinta negra.

Este es uno de los diseños relacionados con Ángela Aguilar que se han hecho públicos; sin embargo, no está confirmado si Nodal tiene algún otro tatuaje inspirado en su esposa.

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Tatuaje de Nodal en honor a Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Nodal ya se casaron por la iglesia?

La boda religiosa entre los cantantes es un tema del que se ha hablado recientemente. Christian Nodal ya se ha referido anteriormente a sus planes de una ceremonia religiosa.

Incluso, el cantante había señalado que la boda en la iglesia estaba prevista para mayo de 2026; sin embargo, el evento habría sido pospuesto por cuestiones de seguridad en Zacatecas.

A esto se sumaron unas recientes declaraciones del influencer Kunno, quien aseguró que Nodal y Ángela Aguilar estarían preparando una sorpresa que darían a conocer próximamente. Aunque no reveló de qué se trata, sus palabras provocaron especulaciones entre los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a relacionarlas con una posible boda religiosa.

El influencer incluso describió el anuncio como una “invitación colectiva”, una frase que aumentó las sospechas de que podría tratarse de un evento relacionado con la pareja. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la sorpresa tenga que ver con su boda religiosa.

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