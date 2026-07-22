¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal? Circula VIDEO que lo podría confirmar: “Muy obvio”

“¿Ángela Aguilar y Christian Nodal serán papás?”. Al menos es lo que ha comenzado a circular en redes sociales a raíz de un video viral de una presentación de la cantante. Si bien esta no es la primera vez que se especula esto, para muchos, todo pareciera indicar que ahora sí “es la buena”. Te contamos los detalles.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar despiertan sospechas de embarazo / Mezcalent

El polémico matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Para nadie es un secreto que Ángela Aguilar y Christian Nodal han recibido muchas críticas tras anunciar su relación en 2024. Y es que la revelación se hizo en mayo de ese año, tan solo dos semanas después de que él terminara su romance con Cazzu, la madre de su hija.

Algunos internautas interpretaron la rapidez de los hechos como una confirmación de que, presuntamente, la hija de Pepe Aguilar habría sido la “manzana de la discordia” en el noviazgo entre su actual esposo y la llamada ‘Jefa’.

Dos meses después, la pareja se casó por lo civil en Cuernavaca. Si bien ambos contaron que la ceremonia religiosa se realizaría en marzo de 2026, pospusieron el evento. Se explicó que por cuestiones de seguridad.

Desde la boda, han sido víctimas de especulaciones; desde supuestas infidelidades por parte de él hasta presuntas crisis en la relación. Todas han sido negadas o simplemente ignoradas.

Han tratado de mantener un perfil privado. No obstante, en las pocas publicaciones que hacen en redes sociales o en sus apariciones públicas, se les ve muy felices y enamorados.

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La relación polémica entre Christian Nodal y Ángela Aguilar / Mezcalent

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar estaría embarazada?

A través de redes sociales, comenzó a circular un video que despertó las sospechas de un presunto embarazo de Ángela Aguilar. No se sabe exactamente de qué fecha es, pero se dice que es una presentación reciente.

En el video, se puede ver a la joven bailando con un traje entallado negro. Según la interpretación de algunos usuarios, lucía con un abdomen abultado. Además de esto, a muchos les llamó la atención que se tocara el vientre.

Esto fue suficiente para decir que la cantante, supuestamente, estaría esperando a su primer hijo. Hasta el momento, ni Ángela ni su esposo han confirmado o desmentido este hecho. En tanto que las opiniones sobre el asunto han sido divididas.

Si bien algunos insisten en que estaría embarazada, otros creen que simplemente es la vestimenta que hace resaltar ciertas partes de su cuerpo. Incluso se puso sobre la mesa el tema de las famosas “esponjas” que supuestamente usa para aparentar tener más caderas.

Circulan rumores de que Ángela Aguilar o está embarazada o le está entrando fuerte a la garnacha.

😳

Ya estoy listo para perdonarla.

🗿 pic.twitter.com/xUL1SA1D2C — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) July 22, 2026

¿Ángela Aguilar abortó al bebé de Christian Nodal?

Esta no es la primera vez que se especula que Ángela Aguilar estaría de “encargo”. En su momento, hasta se llegó a decir que presuntamente interrumpió un embarazo de Christian Nodal. Fue justamente el influencer ‘Zorrito youtubero’ quien dio a conocer esta presunta información.

“Desde hace varios días me llegó info de que supuestamente Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero tuvieron que mandar al bebé con ‘San Pedro’; me llegaron pruebas, pero no sé si sea prudente compartirlo. Es muy delicado el asunto”, resaltó.

Ante esto, la familia Águilar lanzó un comunicado desmintiendo esto. Aunque no mencionó nombres, le pidió al público que hiciera caso omiso de rumores que solo buscan afectar a su familia.

“En relación con las recientes afirmaciones realizadas por influencers, youtubers y diversos medios en los que sostienen que Ángela Aguilar habría tenido un aborto y que recibió amenazas de su papá, queremos expresar nuestra preocupación y por eso puntualizamos el tema. Las afirmaciones hechas son totalmente infundadas y quienes lo afirman tienen la obligación de presentar pruebas de ello”, indicó.

Mira: ¿Christian Nodal ya no le tuvo paciencia? Captan ¿desaire a Ángela Aguilar? | VIDEO