Critican a Ángela Aguilar por tomar el celular de una fan y borrar una foto, ¿era una imagen de Cazzu? VIDEO

Luego de que se difundiera un clip en el que Ángela Aguilar le grita a Nodal durante un partido del Mundial 2026 al que asistieron, la cantante vuelve a estar en el ojo del huracán.

En las últimas horas comenzó a hacerse viral un video breve en el que parece que la hija de Pepe Aguilar está borrando una foto del celular de una fan durante un encuentro. ¿Cómo fue este polémico momento? Te platicamos.

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Ángela Aguilar / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y una de sus fans?

El video que circula en las redes es breve pero deja ver el momento en el que Ángela Aguilar interacciona con una fan que tiene la intención de tomarse una foto con ella.

En ese momento, la cantante tomó el celular de la seguidora y le pregunta si puede borrar una foto, a lo que ella aceptó y Ángela comenzó a hacer los movimientos en la pantalla y siguió con la convivencia.

“A ver, espera. Es que no tiene señal. ¿Le puedo borrar una foto?” Ángela Aguilar

El video no deja ver qué paso después o qué hizo la hija de Pepe Aguilar en el celular de su seguidora. Sin embargo, el momento dividió opiniones en redes sociales.

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¿Por qué criticaron a Ángela Aguilar en redes sociales?

La ola de críticas sobre ese video no se hizo esperar, pues muchos usuarios alegan que el gesto de la cantante y borrar una foto del celular fue de mala educación; además de que especulan que pudo haber visto una foto que no le gustó y quiso eliminarla.

Otro grupo de personas defiende a la cantante diciendo que el celular no tenía espacio para tomar la foto, y por eso Ángela pidió la autorización para borrar alguna imagen para liberar memoria y poder tomar la fotografía del momento.

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Ángela Aguilar / Instagram: @angela_aguilar

¿Qué foto borró Ángela Aguilar del celular de una fan?

El video en el que Ángela Aguilar pide borrar una fotografía del celular de una fan apenas dura unos segundos y solo muestra a la cantante manipulando el dispositivo.

Sin embargo, la grabación termina sin revelar qué archivo fue eliminado, por lo que hasta el momento no se sabe con certeza cuál era la fotografía que borró.

Ángela Aguilar / Foto: Redes sociales

A pesar de ello, en redes sociales surgieron diversas teorías. Algunos usuarios aseguran que eliminó la imagen que acababa de tomarse con la fan porque no le habría gustado, mientras que otros, a modo de broma, especulan que se trataba de una foto de Cazzu o un meme de la hija de Pepe Aguilar.

No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada y la cantante no ha hablado al respecto.

Hace unas semanas, otro video de Ángela Aguilar causó revuelo, puesto que podría haber revelado que se casó en secreto con Christian Nodal.

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