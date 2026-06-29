Ángela Aguilar estrena look tras rumores de boda secreta con Christian Nodal; le llueven halagos

Luego de que Ángela Aguilar reapareciera en redes en medio de rumores de boda con Christian Nodal, la hija de Pepe Aguilar desató halagos tras darse a conocer su cambio de look. ¿Tiene algún significado especial? Te contamos.

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Ángela Aguilar reaparece en redes con nuevo look. / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Qué dijo Ángela Aguilar en su regreso a redes?

Tras las duras críticas que recibió Ángela Aguilar por volver a cantar con Nodal en el mismo escenario, la integrante de la dinastía Aguilar decidió regresar a sus redes y compartir las razones por las que se mantuvo alejada.

A través de su canal de difusión, la intérprete de “En realidad” detalló que vivió unos días en los que pudo disfrutar de algunas visitas, el trabajo en casa y la compañía de su esposo; situaciones que la hicieron volver a conectar con su paz.

Semanas atrás, la esposa de Nodal desapareció de sus canales oficiales, lo que avivó rumores de una posible boda secreta; sin embargo, fue ella quien rompió el silencio y aseguró:

“Volví a sentir esa paz que solo ciertos lugares y ciertas personas saben dar. Me fui con el corazón lleno y muy agradecida”. Ángela Aguilar

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Ángela Aguilar explicó por qué estuvo ausente en redes sociales / WhastApp Ángela Aguilar

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar y Nodal se casaron en secreto?

En medio de la ausencia de Ángela Aguilar, se dio a conocer que Nodal le regaló un lujoso diamante a su esposa; aunque no especificó su significado, los rumores de una posible boda secreta no se hicieron esperar.

Además, a través de redes, comenzó a circular un video en el que se observa a los intérpretes de “Dime cómo quieres” celebrando el nuevo lanzamiento musical del sonorense. Más allá de la canción, los usuarios se percataron de que ambos portaban un anillo en sus manos.

Hasta ahora, la pareja se ha mantenido en silencio ante los rumores, pero lo que ha comenzado a desatar nuevas sospechas de un cambio la vidade los cantantes, es el nuevo look de Ángela Aguilar.

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Ángela Aguilar se hace nuevo look tras críticas. / IG: @angela_aguilar_

¿Qué cambios se hizo Ángela Aguilar en su cabello?

Ángela Aguilar, quien recientemente fue duramente criticada por Lola Cortés, sorprendió a propios y extraños al aparecer en redes con un nuevo look. A través de la cuenta de stylist Jonathan Alexis, se dio a conocer el cambio de color de cabello de la cantante y su nuevo corte.

A diferencia de otras publicaciones de la intérprete de “Qué agonía”, su nueva imagen recibió cientos de comentarios positivos; aunque se desconoce si se trata de un look especial relacionado con su boda secreta u otro proyecto.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer tras su nuevo look son: “Me encanta”, “Qué belleza de mujer”, “Amé el resultado”, “Qué preciosa”, “Me enamoré, más preciosa se ve mi reina” y “Hermosa, qué cabello tan lindo”. Por el momento, Ángela Aguilar no ha reaccionado al respecto.

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