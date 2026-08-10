Guadalupe Pineda rompe el silencio sobre el supuesto embarazo de su sobrina Ángela Aguilar, ¿ya lo confirmó?

Durante el fin de semana, las redes sociales estuvieron muy activas debido al rumor sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar, luego de que la cantante apareciera en los festejos por el cumpleaños de su papá, Pepe Aguilar.

La versión ha cobrado tanta fuerza que incluso llegó a oídos de la familia Aguilar. Guadalupe Pineda, tía de Ángela, fue cuestionada sobre el supuesto embarazo y su respuesta causó aún más dudas y revuelo. ¿Acaso confirmó que hay un bebé en camino? Te contamos lo que dijo.

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Guadalupe Pineda / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de un embarazo de Ángela Aguilar?

El pasado 7 de agosto, Pepe Aguilar se reunió con familiares y amigos cercanos para celebrar su cumpleaños número 58, y lo hizo con música en vivo, fiel al estilo de una familia de artistas.

Las interpretaciones con mariachi estuvieron a cargo de Christian Nodal, Leonardo Aguilar y, por supuesto, Ángela Aguilar, quien terminó llevándose la atención por un detalle alejado de su talento musical.

Y es que la cantante lució un atuendo holgado en color café, con el que algunos internautas aseguraron haber notado su abdomen ligeramente abultado. El detalle bastó para que en redes sociales comenzaran las especulaciones sobre un posible embarazo.

La teoría tomó todavía más fuerza entre los usuarios luego de que, en los videos de la celebración, aparentemente no se observara a Ángela consumiendo bebidas alcohólicas.

Ambas situaciones fueron suficientes para que algunos internautas comenzaran a especular que la cantante podría estar esperando un bebé junto a Christian Nodal. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente esta versión.

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Ángela Aguilar está embarazada. En sus últimas apariciones se le ve una pancita así como ropa más holgada y también ha salido con niños al escenario.

😳

Nodal ya fuenpor cigarros.

🫢 pic.twitter.com/Ljn7ws0P3c — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) August 9, 2026

¿Guadalupe Pineda confirmó el embarazo de Ángela Aguilar? Esto dijo

Guadalupe Pineda fue abordada por la prensa en el aeropuerto, unos días después del festejo de Pepe Aguilar, y los reporteros no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle sobre Ángela Aguilar.

La cantante habló brevemente sobre la celebración de su hermano y, al ser cuestionada sobre el supuesto embarazo de su sobrina, aseguró que siempre “la ve hermosa”, destacando su belleza y buen aspecto. Sin embargo, dejó claro que desconoce si Ángela está esperando un bebé y que no puede confirmar un asunto que no le corresponde.

“Siempre la veo hermosa” Guadalupe Pineda

De esta manera, Guadalupe Pineda no confirmó ni desmintió los rumores, por lo que hasta el momento tampoco existe información oficial que confirme que la esposa de Christian Nodal esté embarazada.

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Guadalupe Pineda / Redes sociales

¿Ángela Aguilar y Nodal ya se casaron por la iglesia?

Otro de los rumores que rodea a la pareja de Christian Nodal y Ángela Aguilar es que ambos ya se habrían casado por la iglesia en secreto, luego de que hace unos meses se diera a conocer que la boda religiosa que tenían planeada para mayo de 2026 habría sido pospuesta.

Hace unas semanas, el influencer Kunno aseguró que la pareja preparaba una sorpresa para el público, a manera de una “invitación colectiva”, aunque no dio más detalles sobre si esta tendría alguna relación con la supuesta boda religiosa.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado los rumores sobre una posible boda por la iglesia ni las versiones más recientes que apuntan a un supuesto embarazo.

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